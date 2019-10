Wyższe dotacje na aktywizację zawodową niepełnosprawnych od 1 października 2019 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów obowiązująca od 1 października 2019 roku umożliwi zwiększenie wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w roku bieżącym i latach następnych.

Podpisanie rozporządzenia oznacza w praktyce dodatkowe 300 zł na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej już od 1 października do końca bieżącego roku. Dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w roku 2019 wyniesie ogółem 18.096 zł.

Od października zyskują dodatkowe środki także zakłady aktywności zawodowej. To realny wzrost o 750 zł na osobę, jeszcze w tym roku. Dzięki temu roczna kwota dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ZAZ wzrasta w 2019 roku do 22.750 zł.

W projekcie planu finansowego na 2020 rok i lata następne zabezpieczono dodatkowe środki na te cele.

- Dodatkowe pieniądze mają umożliwić prowadzącym WTZ oraz ZAZ dalszą działalność, tak ważną dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowany przez nas, stały i regularny wzrost przekazywanych środków jest naturalną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie tych placówek – powiedziała Marlena Maląg Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty terapii zajęciowej

PFRON systematycznie wspiera warsztaty terapii zajęciowej. Już w 2016 roku kwota na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika wzrosła o 1.200 zł w stosunku do poprzedniego roku. Dofinansowanie to zwiększało się systematycznie na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Podpisane przez premiera rozporządzenie, stanowi podstawę do kolejnego zwiększenia przez Fundusz kwoty do 18.096 zł. To wzrost o 300 zł na jednego uczestnika, tylko do końca 2019 roku. Natomiast w przyszłym roku dofinansowanie wzrośnie do 20.496 zł. To wzrost o kolejne 2.400 zł.

Zaplanowany na 2021 rok wzrost środków na WTZ doprowadzi do podwyżki o 1.200 zł do wartości 21.696 zł na jednego uczestnika warsztatów. A w kolejnym roku dodatkowe 1.200 zł - do kwoty 22.896 zł.

Faktyczny wzrost środków w wtz na przestrzeni 2016-2022 roku wyniesie 675 zł miesięcznie na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika wtz.

Zakłady aktywności zawodowej

Zmiana rozporządzenia umożliwi zwiększenie środków Funduszu na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. Prowadzący ZAZ będą mieli możliwość zagospodarowania większych środków na zaspokajanie potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonej działalności.

Wzrost o 750 zł na osobę nastąpi jeszcze w tym roku. Dzięki temu roczna kwota dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w 2019 roku w zakładzie aktywności zawodowej wzrośnie do 22.750 zł.

Natomiast od roku 2020 i w latach następnych kwota ta zostanie podniesiona do poziomu 25.000 zł, co stanowi wzrost o 2.250 zł.

Wsparcie systemowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera w sposób ciągły i systemowy rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, konsekwentnie zapewniając wzrost środków na WTZ i ZAZ, stanowiące istotny element systemu rehabilitacji.

