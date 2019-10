Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Rząd przygotowuje ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która będzie gromadziła informacje o emeryturach - podano w wykazie prac rządu. Powstanie CIE związane jest z rozbudową systemu emerytalnego o PPK i przekształceniem OFE - poinformowano.

"Celem ustawy jest utworzenie nowego systemu informatycznego, który służyłby gromadzeniu i udostępnianiu informacji emerytalnych. W projektowanej ustawie system został określony jako Centralna Informacja Emerytalna (CIE)" - napisano.

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich kont, programów, planów emerytalnych ma dostarczać informacji o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia.

"Powołanie do życia CIE uprości proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont, a także spowoduje, że będzie on bardziej efektywny. Wszystkie listy – jeśli będzie takie życzenie oszczędzającego – będą doręczane do ubezpieczonego w wersji elektronicznej na jego konto CIE" - napisano.