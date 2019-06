Zmiany w Karcie nauczyciela i podwyżki wynagrodzeń w 2019 r.

Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej jednogłośnie poparły w środę w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, wprowadzający od 1 września podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

Projekt złożyli w ubiegłym tygodniu w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

Przedstawiając projekt, poseł Zbigniew Dolata (PiS) poinformował, że jest on realizacją porozumienia zawartego 7 kwietnia tego roku przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Podwyżki od 1 września

Zgodnie projektem nowelizacji od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

Dolata przypomniał, że pierwotnie podwyżka ta była planowana na styczeń 2020 r., ale wprowadzenie jej zostało przyspieszone oraz, że pierwotnie miała ona wynieść 5 proc. Zaznaczył też, że łącznie z podwyżką ze stycznia tego roku, oznacza to wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym roku o prawie 15 proc. "To największa jednorazowa podwyżka w historii" – podkreślił. Dodał, że łącznie z waloryzacją płac nauczycieli w 2017 r. i podwyżką w 2018 r. daje to wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ponad 21 proc.

Minimalny dodatek za wychowawstwo

Inne zmiany proponowane w projekcie nowelizacji to m.in. ustalenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wysokości 1000 zł (ma być wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż) oraz zmiany zasady oceny pracy nauczycieli i awansu. Proponowane jest odstąpienie od dotychczasowych kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz obligatoryjności dokonywania tej oceny. Ma wrócić trzystopniowa skala oceny pracy. Ocena pracy ma zostać oddzielona od awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.

Okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu ma stopień nauczyciela mianowanego ma zostać skrócony do 2 lat (z obecnych 3 lat), a nauczyciela dyplomowanego – do roku (z obecnych 4 lat). Staż na stopień nauczyciela kontraktowego ma być skrócony do 9 miesięcy.

Dotacje dla samorządów

W projekcie nowelizacji zaproponowano też wprowadzenie dotacji dla samorządów na zatrudnienie doradców metodycznych i likwidację dodatku dla wyróżniających się nauczycieli.

"To nie jest koniec poprawiania sytuacji nauczycieli. Będziemy to czynili w dalszym ciągu. Trwają rozmowy okrągłego stołu, myślę, że wypracowane tam rozwiązania będą służyły kolejnym zmianom zwiększającym prestiż nauczyciela, bo to jest nasza główna troska: polepszenie sytuacji nauczycieli i jakości pracy szkoły" – mówił Dolata.

Po nim głos zabrały posłanki z opozycji oraz przedstawiciele korporacji samorządowych.

"Mam kilka pytań i kilka wątpliwości. Oczywiście sam kierunek zmian jest słuszny, (...) jest podwyżka, co prawda w kwocie zdecydowanie niewystarczającej, ale rozumiem, że zawsze lepsza jest jakakolwiek podwyżka niż żadna" – powiedziała Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna). "Podstawowe pytanie dotyczy jednak tego, w jaki stopniu ta podwyżka będzie miała odzwierciedlenie w zmianach w budżecie, a w jakim stopniu cała ta podwyżka będzie na koszt samorządów, bo bardzo fajnie jest, jak się daje z cudzego" – mówiła.

O środki na sfinansowanie podwyżki pytała też Krystyna Szumilas (PO-KO). Jak zaznaczyła, "do tej pory była taka zasada, wpisana w ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, że jeżeli zwiększają się zadania samorządów, to zwiększa się subwencja oświatowa". "Ja rozumiem, że jeżeli zapisujecie państwo w tym projekcie podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września, to również elementem tego projektu powinna być zmiana ustawy budżetowej w zakresie podniesienia kwoty bazowej (dla nauczycieli) i odpowiednie przesunięcia w budżecie, czyli zwiększenie subwencji oświatowej. My tego tutaj nie widzimy" – powiedziała. "Do Sejmu nie wpłynął też projekt nowelizacji ustawy budżetowej" – dodała. Według Szumilas oznacza to, że podwyżka wynagrodzeń nauczycieli ma być sfinansowana z dochodów własnych samorządów.