Ile za "wczasy pod gruszą", a co z bonem turystycznym? Tak będą wyglądały wakacje w 2024 roku

"Wczasy pod gruszą" i bon turystyczny - te dwa terminy na pewno kojarzą się wszystkim pracownikom. Ale co z nimi w 2024 roku? Czy możemy spodziewać się powrotu tych popularnych form wsparcia? A może czekają nas zupełnie nowe rozwiązania? Sprawdźmy, co przyniesie nam najbliższy rok w kontekście planowania wakacji.

"Wczasy pod gruszą" to popularna nazwa świadczenia urlopowego, które pracownik może otrzymać od swojego pracodawcy. Owo wsparcie finansowe ma pozwolić pracownikom na odpoczynek i regenerację sił poza miejscem zamieszkania.

Ile można dostać w ramach tego świadczenia?

Świadczenie finansowane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwota świadczenia "wczasy pod gruszą" może różnić się w zależności od długości stażu pracy, stanowiska czy też polityki firmy.

Maksymalna wartość dofinansowania zależy od kryterium dochodowego i wynosi:

Wariant 1: Kwota odpisu wynosi 2417,14 zł.

Wariant 2: Kwota odpisu wynosi 3222,86 zł (dla firm z pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze).

W praktyce jednak pracodawcy często wypłacają niższe kwoty, zwykle między 300 zł a 1000 zł. "Wczasy pod gruszą" nie są świadczeniem urlopowym, a ich przyznawanie zależy od indywidualnej sytuacji pracownika i regulaminu ZFŚS. Pracownik musi wziąć co najmniej 14 dni urlopu, aby skorzystać z tego świadczenia

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny to forma wsparcia finansowego od rządu, która ma na celu ożywienie branży turystycznej. Bon turystyczny można wykorzystać na różne usługi turystyczne, takie jak noclegi, posiłki czy atrakcje turystyczne.

Koniec bonu turystycznego

Minister sportu Sławomir Witold Nitras został zapytany, czy rząd myśli nad powrotem do bonu turystycznego. Nitras odparł, że "bon turystyczny był elementem tarczy". Nie ma dzisiaj powodów, turystyka się odbiła, hotele są pełne, branża ma coraz lepsze wyniki. Myśmy wydali na to grube miliardy złotych, to był po prostu element potrzebny w sytuacji pandemii. Wygląda na to, że bon turystyczny nie wróci, przynajmniej, nie w najbliższym czasie.

W poprzednich latach, bon turystyczny wynosił jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.