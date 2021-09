Wniosek o urlop wypoczynkowy – pobierz wzór i przeczytaj omówienie. Kiedy jest wymagany? Jakie są elementy wniosku? Czy możliwa jest odmowa udzielenia urlopu?

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

Oto wzór wniosku o urlop wypoczynkowy:

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(dane pracownika)

……………………………………………………..

………………………………………………………

(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze …………….. dni w terminie od ……………………………………….. do ………………………………………………. .

……………………………………………………

(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze i terminie wskazanym we wniosku.

…………………………………………………….

(podpis pracodawcy)

Zgodnie z tym, co przedstawia wzór, wniosek o urlop wypoczynkowy powinien mieć oznaczenie daty i miejsca złożenia dokumentu, oznaczenie pracownika składającego wniosek oraz określenie pracodawcy. W świetle ogólnych zasad składania oficjalnych pism zapisuje się tytuł wniosku czyli „Wniosek o urlop wypoczynkowy” czy "Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego". Treść wniosku o urlop wypoczynkowy może być bardzo krótka i składać się z jednego zdania. Należy zawrzeć w nim prośbę o udzielenie odpowiedniego rodzaju urlopu (urlopu wypoczynkowego) w określonym terminie. Trzeba dokładnie zaznaczyć początek i koniec urlopu. Najlepiej podać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wypoczynkowego. Wniosek powinien zawierać również własnoręczny podpis pracownika.

Należy również zwrócić uwagę na nieodzowność zgody pracodawcy na urlop pracownika. Co do zasady pracodawca udziela urlopu w terminie wskazanym przez pracownika, ale zawsze trzeba poczekać na akceptację wniosku. Bez udzielenia zgody przez przełożonego czy pracodawcę nie można udać się na urlop wypoczynkowy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – kiedy jest wymagany?

Wniosek o urlop wypoczynkowy wymagany jest w przypadku chęci skorzystania z dni urlopowych przez pracownika (osobę pozostającą w stosunku pracy). Nie stosuje się go w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Urlop przysługuje w wymiarze 20 (mniej niż 10 lat pracy) lub 26 dni (co najmniej 10 lat pracy) przy zatrudnieniu na pełnym etacie. Praca na niższym wymiarze etatu powoduje proporcjonalne pomniejszenie urlopu, np. pół etatu – 10 lub 13 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Nabycie prawa do kolejnej puli dni urlopowych następuje z dniem 1 stycznia każdego roku. Pracodawca ustala na początku roku plan urlopów zawierający terminy korzystania z urlopów w nowym roku przez wszystkich pracowników.

O tym, kiedy nie tworzy się planu urlopów, przeczytasz w artykule: Plan urlopów 2021

Następnie pracodawca przy uwzględnieniu tego planu urlopów i wniosków pracowników udziela poszczególnych urlopów. Co więcej, Kodeks pracy dopuszcza możliwość podziału urlopu na wniosek pracownika na mniejsze części. Zastrzega się jednak, aby co najmniej jedna część nie była krótsza niż 14 dni kalendarzowych (a więc 14 dni następujących po sobie, roboczych i nieroboczych).

W praktyce często plany urlopów tworzone są jako wstępne plany terminów wypoczynków w nowym roku pracy, ale ostatecznie to składane w ciągu roku wnioski pracowników decydują o rzeczywistym wykorzystaniu urlopu. Każdorazowo przed skorzystaniem z wolnego, należy więc w czasie pozwalającym pracodawcy na zapewnienie pod nieobecność pracownika złożyć wniosek o urlop.

Więcej na temat planu urlopów i rzeczywistego wykorzystania dni urlopowych przeczytasz w artykule: Plan urlopów a termin wykorzystania urlopu

Wniosek o urlop wypoczynkowy – elementy

Wniosek o urlop wypoczynkowy powinien być złożony w formie pisemnej. Jest to istotne przede wszystkim w celach dowodowych. Przepisy prawa pracy nie precyzują bowiem formy wniosku. Warto jednak zadbać o pisemną bądź elektroniczną formę w razie ewentualnych wątpliwości. Dodatkowo, przepisy wewnątrzzakładowej mogą określać sposób składania wniosków w danym miejscu pracy.

Jak już było wspomniane, wniosek o urlop wypoczynkowy powinien przede wszystkim zawierać następujące elementy:

Oznaczenie pracownika Oznaczenie pracodawcy Data i miejsce złożenia wniosku (chyba że jest składany elektronicznie) Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego (ważny jest rodzaj urlopu) Wskazanie terminu urlopu Podpis pracownika + zgoda pracodawcy

Aby skorzystać z urlopu wskazanego we wniosku, należy uzyskać zgodę pracodawcy. Nie można pójść na urlop bez akceptacji wniosku przez przełożonego. Takie zachowanie może skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy, a w szczególnych sytuacjach stanowić powód rozwiązania umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Odmowa udzielenia urlopu

Czy pracodawca może odmówić udzielenie urlopu? O to często pytają pracownicy, którym zależy na konkretnym terminie skorzystania z wolnego. Otóż, Kodeks pracy zezwala na odmowę w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 164 § 2 można przesunąć terminu urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Przepis ten stanowi więc podstawę do odmowy urlopu w terminie wskazanym przez pracownika.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – podsumowanie

Wniosek o urlop wypoczynkowy najlepiej jest złożyć na piśmie bądź elektronicznie. Najważniejsze elementy, które powinien zawierać to rodzaj urlopu i termin. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika, ale tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy nieobecność pracownika spowoduje poważne problemy organizacyjne powodujące przestój. Ważne, aby złożyć wniosek w odpowiednim terminie przed planowanym rozpoczęciem urlopu tak, aby pracodawca zdążył zapewnić zastępstwo pod nieobecność pracownika ubiegającego się o urlop.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320)