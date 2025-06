Wynagrodzenie lekarza rezydenta 2025. Podwyżka już od lipca

Miesięczne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty od 1 lipca 2025 r.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Akt ten podnosi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać z dniem 1 lipca 2025 roku.

REKLAMA

Wynagrodzenia lekarza rezydenta 2025

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w pierwszych 2 latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynagrodzenie lekarza lub lekarza dentysty wynosi 10711 zł, a po 2 latach zatrudnienia w tym trybie - 11685 zł. Dotychczas było to odpowiednio 9368 zł i 10 220 zł. Podwyżka wynagrodzenia wynosi więc 1343 zł i 1465 zł.

Dotyczy lekarza odbywającego jedną z poniższych specjalizacji:

anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca

Specjalizacja z innych dziedzin niż wyżej wymienione uprawnia w pierwszych 2 latach zatrudnienia w trybie rezydentury do wynagrodzenia w wysokości 9737 zł, a po 2 latach zatrudnienia w tym trybie do kwoty 10030 zł. Wcześniej było to odpowiednio 8516 zł i 8772 zł. Podwyżka wynosi 1221 zł i 1258 zł.