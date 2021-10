Wniosek o urlop wychowawczy - termin

Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Co w przypadku późniejszego złożenia wniosku?

Wniosek o urlop wychowawczy - jaki termin?

Pytanie: Mam problem, otóż 24 października kończę urlop wypoczynkowy i zapomniałam złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Czy mogę coś jeszcze zrobić?

Odpowiedź: Urlopu wychowawczego udziela się wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć taki wniosek? Należy go złożyć na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza on korzystać z tego urlopu. W sytuacji niezachowania przez pracownika ustawowego terminu, czyli pracownik złoży wniosek później niż 21 dni przed przewidywaną datą jego rozpoczęcia, wówczas pracodawca udzieli tego urlopu z upływem 21 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o urlop wychowawczy - wycofanie

Czy pracownik może wycofać złożony wniosek? Tak. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu poprzez złożenie pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Wniosek o urlop wychowawczy - jak wypełnić?

Jakie informacje powinny znaleźć się w takim wniosku? Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko pracownika; imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część; wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko; wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko; określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Dokumenty do wniosku o urlop wychowawczy

Czy poza wnioskiem pracownik pracownik składa jeszcze inne dokumenty? Tak. Do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób; oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka; w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy; w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo

b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo

c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo

d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

Odmowa urlopu wychowawczego

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. A co w sytuacji, gdy pracodawca nie chce udzielić urlopu wychowawczego? Odmowa pracodawcy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny.