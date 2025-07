Czy certyfikacja ISO nadal ma sens?

Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, systemy zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy czy czystości mikrobiologicznej – nowoczesne organizacje, szczególnie te, działające globalnie, porządkują wewnętrzne procesy własnymi procedurami. Czy w tej sytuacji certyfikacja ISO nadal ma sens? – Bez wątpienia. I to nie tylko po to, żeby zwiększyć konkurencyjność i wiarygodność w oczach kontrahentów – przekonuje Katarzyna Petrusiewicz, ekspert CWS Workwear.

Certyfikaty ISO - czy warto?

– Kiedy niedawno przystępowaliśmy do certyfikacji ISO 14001 i 45001, uświadomiliśmy sobie, że zdecydowaną większość procesów, których dotyczą te normy, mamy już uporządkowaną wewnętrznymi procedurami. Mimo to zdecydowaliśmy się przejść żmudny proces certyfikacji. Nie tylko po to, żeby doskonalić zarządzanie organizacją w skali międzynarodowej, ale przede wszystkim, żeby dać naszym kontrahentom pewność spełnienia ich wszystkich wymogów i zdjąć z nich zadanie regularnego audytowania naszych działań – mówi Katarzyna Petrusiewicz, Regional QESH Manager CEE CWS Workwear. – Dla naszych klientów to oszczędność zarówno czasu, jak i zasobów – podkreśla, dodając, że CWS Workwear od lat dysponuje certyfikatem ISO 9001:2015 potwierdzającym spełnienie wymagań dla systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Firma uzyskała też potwierdzenie spełnienia norm ISO 14065, gwarantujących osiąganie założonego poziomu czystości mikrobiologicznej serwisowanych przez pralnie tekstyliów. Uregulowanie tego obszaru pozwala zapewnić warunki higieny dla personelu i tekstyliów, zagwarantować zgodność z przepisami oraz otwiera drogę do nowych relacji biznesowych z partnerami wymagającymi posiadania certyfikatu RABC. To, że organizacja posiada certyfikat daje pewność klientom, że podejmując współpracę spełniają rosnące wymagania techniczno-sanitarne.

ISO 14001 oraz ISO 45001

W ostatnich tygodniach CWS Workwear uzyskał kolejne dwa certyfikaty: ISO 14001 oraz ISO 45001. – Ten pierwszy standard jest szczególnie istotny w dobie raportowania ESG i dążenia do zrównoważonej gospodarki. Dotyczy on systemów zarządzania środowiskowego, dostarczając organizacjom narzędzi systemowo wspierających ograniczanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Wspiera reagowanie na zmiany z uwzględnieniem potrzeb społecznych i gospodarczych – zauważa ekspert CWS Workwear. – Korzyści z wdrożenia i stosowania tej normy to zarówno dla samej organizacji, jak i jej klientów, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszanie ilości odpadów, poprawa poziomu zgodności z przepisami, a nawet zmniejszenie prawdopodobieństwa grzywien i kontroli – wyjaśnia.

Z kolei Norma ISO 45001 została opracowana jako uniwersalny standard dla organizacji chcących poprawić zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej głównym celem jest redukcja liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez wdrożenie skutecznych procedur i praktyk zarządzania ryzykiem. Została opublikowana w 2018 roku i znajduje zastosowanie w różnych sektorach i branżach takich jak produkcja, budownictwo, usługi czy transport.

– Ten obszar jest nam szczególnie bliski. CWS Workwear jest koalicjantem Stowarzyszenia „Koalicja Bezpieczni w Pracy”, zrzeszającego organizacje, chcące popularyzować tematykę BHP i edukację na temat bezpiecznych warunków pracy, a także podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa pracy od strony regulacyjnej – podkreśla Petrusiewicz i dodaje, że wdrożenie i stosowanie normy ISO 45001 przynosi korzyści organizacji, ale i pracownikom. Wspiera redukcję liczby wypadków i chorób zawodowych, obniża koszty firmy związane z absencją pracowników i odszkodowaniami, zwiększa produktywność i morale zespołu. Pracownicy natomiast zyskują poprawę warunków pracy i większe poczucie bezpieczeństwa.

– Tak jak wspomniałam wszystkie te zagadnienia od lat regulowaliśmy wewnętrznymi procedurami, jednak zdecydowaliśmy się na certyfikację ISO. Chcemy naszym partnerom biznesowym dać gwarancję najwyższych standardów usługi – podsumowuje Katarzyna Petrusiewicz.