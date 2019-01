Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2019 r.

Urlop wypoczynkowy to coroczny, płatny i nieprzerwany okres odpoczynku od świadczenia pracy u danego pracodawcy.

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy danego pracownika i jest to:

20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pierwsza praca w życiu

Inaczej kształtuje się urlop wypoczynkowy dla pracownika, który po raz pierwszy w życiu podejmuje pracę. Taki pracownik, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego przepracowanego miesiąca w wymiarze 1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, nabywany z upływem miesiąca pracy, ma charakter samodzielny, co oznacza, że po każdym miesiącu pracy może być wykorzystywany.

Prawo do kolejnego urlopu będzie przysługiwało pracownikowi wraz z początkiem następnego roku kalendarzowego, już w pełnym wymiarze.

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wykształcenia pracownika.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:

wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy,

okresy nauki w szkole, maksymalnie można doliczyć 8 lat, jeśli pracownik skończył edukację w szkole wyższej,

okresy zatrudnienia u pracodawców zagranicznych, pod warunkiem opłacania w tym okresie składek na Fundusz Pracy,

urlop bezpłatny udzielony pracownikowi w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych – nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracownik był zatrudniony i jednocześnie się uczył, do stażu wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Urlop proporcjonalny

W niektórych przypadkach, istnieje konieczność obliczenia urlopu proporcjonalnego do okresu rzeczywiście świadczonej pracy.

Urlop proporcjonalny oblicza się w następujących przypadkach:

pracownik podejmuje pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego,

pracownik rozwiązuje umowę o pracę w trakcie roku kalendarzowego,

pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracownik powraca do obecnego pracodawcy po przerwie trwającej minimum 1 miesiąc z powodu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności.

W przypadku obliczania wymiaru urlopu proporcjonalnego, miesiąc pracy odpowiada 1/12 części przysługującego pracownikowi urlopu, a niepełne kalendarzowe dni lub miesiące zaokrągla się w górę z korzyścią dla pracownika.

Urlop wypoczynkowy do 30 września

Podstawową zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Jednakże przepisy prawa pozwalają na wykorzystanie urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Niewykorzystany urlop za 2018 rok, należy wykorzystać do 30 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.