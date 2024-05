Urlop na żądanie w 2024 roku. Czy jest płatny? Ile dni przysługuje pracownikowi?

Urlop na żądanie to jeden z powodów, dla których warto znać przepisy Kodeksu pracy. Pozwala pracownikom na elastyczne korzystanie z wolnego. Ile dni przysługuje? Czy urlop na żądanie jest płatny? Oto najważniejsze informacje.

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi?

Kodeks pracy przyznaje prawo do nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. To stała liczba, niezależnie od tego, czy pracownik ma prawo do 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Jak zgłosić wniosek o urlop na żądanie?

Pracownik musi zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu we wskazanym przez pracownika terminie. Wniosek o urlop należy zgłosić nie później, niż na godzinę przed rozpoczęciem swojej pracy.

Czy urlop na żądanie jest płatny?

Urlop na żądanie jest traktowany jak urlop wypoczynkowy, więc pracownik otrzymuje 100 procent wynagrodzenia.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeśli pracownik spełnia warunki określone w Kodeksie pracy.

Zasady korzystania z urlopu na żądanie

Urlop na żądanie nie przechodzi na rok następny. Jeśli pracownik wykorzystał już całą pulę dni urlopu wypoczynkowego, nie ma prawa ubiegać się o urlop na żądanie.

Jakie mogą być powody wzięcia urlopu na żądanie?

Istnieje kilka powodów, dla których pracownicy mogą skorzystać z urlopu na żądanie: