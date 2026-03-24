Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?

Uzupełniający urlop macierzyński - dla kogo?

Od dnia 19 marca 2025 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Konkretnie chodzi o ustanowienie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w maksymalnym wymiarze 15 tygodni. Nie jest to jednak uprawnienie przysługujące wszystkim rodzicom nowonarodzonych dzieci. To szczególne prawo dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Co więcej, mogą na niego liczyć nawet opiekunowie dzieci urodzonych w terminie, które jednak wymagały pobytu w szpitalu dłużej niż 4 dni po narodzinach. Chodzi więc o przedłużenie okresu spędzania z dzieckiem w domu dla rodziców, których noworodki wymagają specjalistycznej opieki i muszą przebywać w szpitalu. Oczywiście za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. W każdym wypadku jest to 100% podstawy wymiaru zasiłku (podstawa wymiaru zasiłku to średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy). Nie jest przy tym ważne czy matka złożyła od razu wniosek o pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bezpośrednio po nim (tzw. wniosek o przedłużony urlop macierzyński).

Uzupełniający urlop macierzyński - dane statystyczne po roku funkcjonowania

Jak podaje rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis, w zeszłym roku zasiłek z tytułu przebywania na tym urlopie otrzymało 3,9 tys. osób, a już od stycznia do lutego 2026 roku ZUS wypłacił zasiłek dla 1,7 tys. osób.

Jak liczyć długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego?

Podstawowa zasada wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego sprowadza się do zależności - tydzień urlopu za każdy rozpoczęty tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Ważny jest tydzień ciąży, w którym nastąpił poród, masa urodzeniowa dziecka oraz okres hospitalizacji. Przepisy prawa pracy określają maksymalne wymiary urlopu uzupełniającego, a konkretna długość w przypadku określonego dziecka zależy od wspomnianych czynników. W przypadku wcześniaków, które przyszły na świat przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z wagą urodzeniową do 1000 g, urlop wynosi maksymalnie do 15 tygodni. Późniejsze urodzenie, ale przed końcem 37. tygodnia ciąży i z masą wyższą niż 1000 g, daje prawo do maksymalnie 8 tygodni urlopu. A co z dziećmi urodzonymi w terminie? Ile tygodni urlopu przysługuje ich rodzicom? Dziecko, które urodziło się już po 37. tygodniu ciąży (38. tydzień ciąży to ciąża terminowa, "donoszona") i zostało w szpitalu co najmniej 2 kolejne dni, z których pierwszy wystąpił w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie, uprawnia do przedłużenia podstawowego urlopu macierzyńskiego maksymalnie o kolejne 8 tygodni. W praktyce, aby skorzystać z omawianego urlopu noworodek urodzony o czasie musi zostać w szpitalu minimum 6 dni po porodzie (piąty i szósty dzień po porodzie to kolejne dwa dni w przedziale od 5. do 28. dnia od narodzin).

Jak liczyć długość urlopu przy ciąży mnogiej? Przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, bierze się pod uwagę masę ciała dziecka o najniższej wadze, a także okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Ważne Co ciekawe, uzupełniający urlop macierzyński przysługuje również rodzicom adopcyjnym i zastępczym (jeśli nie są zawodową rodziną zastępczą), a po przyjęciu dziecka na wychowaniu musiało przebywać w szpitalu.

Długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - tabela ZUS

długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego tabela zus ZUS: przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu, do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie, sumuje się. Niepełny tydzień zaokrągla się w górę do pełnego tygodnia. ZUS

Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński - dokumenty

Urlop uzupełniający przysługuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wykorzystuje się go w jednej części - nie można go podzielić na kilka. Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński pracownicy składają najpóźniej 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie ze szpitala o pobycie dziecka. Taki dokument musi zawierać dane dziecka, okres hospitalizacji, tydzień ciąży, w którym się urodziło dziecko oraz jego masę urodzeniową. Jak tłumaczy rzeczniczka, pracownicy przekazują te dokumenty do pracodawcy, zleceniobiorcy do zleceniodawcy, a przedsiębiorcy bezpośrednio do ZUS.

