Uzupełniający urlop macierzyński. Jaki zasiłek macierzyński od 19 marca 2025 r.?

19 marca 2025 r. wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy wprowadzające uzupełniający urlop macierzyński. Od tego dnia zaczną także obowiązywać przepisy wprowadzające zasiłek macierzyński za okres tego nowego urlopu związanego z rodzicielstwem.

Zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Z zasiłku macierzyńskiego będą mogli skorzystać ubezpieczeni (matka albo ojciec wychowujący dziecko) w przypadku gdy urodzi się im dziecko za wcześnie albo urodzi się o czasie, ale po urodzeniu wymagać będzie hospitalizacji, tj.:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g;

po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g;

po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie również ubezpieczonemu, który przyjął dziecko:

na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

W razie przyjęcia dziecka na wychowanie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwało na takich samych zasadach jak ubezpieczonym, którym urodziło się dziecko. Warunkiem jest jednak, aby pobyt dziecka w szpitalu miał miejsce po przyjęciu dziecka na wychowanie.

Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Wymiar zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie zależny od:

tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko,

jego masy urodzeniowej oraz

okresu pobytu dziecka w szpitalu.

Tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie będzie przysługiwał w razie:

urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży;

urodzenia dziecka z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g;

urodzenia dziecka przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g.

W przypadku urodzenia dziecka po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g – będzie przysługiwał tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Z kolei w razie urodzenia dziecka po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu (pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie), także będzie należny tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu, do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie, sumuje się. Niepełny tydzień trzeba będzie zaokrąglić w górę do pełnego tygodnia.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, uwzględnieniu podlegać będzie waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawą do ustalenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego będzie wniosek o zasiłek macierzyński (ZUS ZAM) za okres tego urlopu oraz pozostałe niezbędne dokumenty.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek o zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego musi być złożony przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wydane przez szpital zaświadczenie o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g;

po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g;

po ukończeniu 37. tygodnia ciąży.

Jeżeli po urodzeniu dziecka został złożony wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, natomiast po złożeniu wniosku o zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego, wówczas konieczna jest aktualizacja okresu, w którym planujesz korzystać z urlopu rodzicielskiego (po zakończeniu uzupełniającego urlopu macierzyńskiego). W tym celu można złożyć wniosek o zasiłek macierzyński ZUS ZAM/ZUS ZUR.

Co z okresem przejściowym

Jeżeli dziecko urodziło się przed 19 marca 2025 r., to prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem, że w dniu 19 marca 2025 r. będzie przysługiwać prawo do korzystania lub osoba uprawniona będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W takim przypadku zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, jeżeli wniosek o zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zostanie złożony najpóźniej w ostatnim dniu korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.