Nowe przepisy: Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Od 19 marca 2025 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca uzupełniający urlop macierzyński. Opublikowano przepisy wykonawcze – jednym z nich jest rozporządzenie określające dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego.

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zasiłku macierzyńskiego

Od 19 marca 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 343.

Powyższe rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 87; ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 343). Rozporządzenie określa zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków lub ich wysokość i dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres wprowadzanego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego są:

wniosek w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej złożony płatnikowi zasiłku przez ubezpieczoną matkę dziecka albo ubezpieczonego ojca dziecka (w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami);

oświadczenie ubezpieczonej matki dziecka albo ubezpieczonego ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z zasiłku przez drugiego rodzica dziecka;

zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego (w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS);

zaświadczenie wydane przez szpital.

