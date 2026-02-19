REKLAMA

Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty

Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty

19 lutego 2026, 08:26
[Data aktualizacji 19 lutego 2026, 08:33]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
kontrola zwolnienie lekarskie od pracy ZUS płatnik składek upoważnienie protokół kontroli chory pracownik choroba zasiłek niezdolność do pracy
Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
New Africa
Shutterstock

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.

Kontrola zwolnień lekarskich od pracy

Kontrola zwolnień lekarskich jest możliwa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 501 z późn. zm.).

Przepisy tej ustawy, które wejdą w życie 13 kwietnia 2026 r., uprawniają ZUS do przeprowadzania kontroli ubezpieczonych oraz osób po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem. Również płatnicy składek zatrudniający ponad 20 pracowników są uprawnieni do przeprowadzania kontroli ubezpieczonych. Ponadto ZUS będzie przeprowadzał kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którym zasiłki wypłacają płatnicy składek, na wniosek tych płatników składek lub z urzędu.

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona w dowolnym dniu w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika. Kontrolujący sprawdza, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Nieobecność podczas wizyty może skutkować utratą zasiłku.

Projekt rozporządzenia w RCL

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i wzoru protokołu tej kontroli.

Projektowane rozporządzenie zawiera wzór:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy,
  • protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Proponowane rozporządzenie określa wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Zawiera on takie elementy jak:

  • wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
  • oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS albo płatnika składek,
  • imię i nazwisko kontrolującego,
  • wskazanie zakresu kontroli.

Wzór protokołu kontroli

W projekcie określono także wzór protokołu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. W treści protokołu znajdują się:

  • oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS albo płatnika składek,
  • datę, godzinę i miejsce przeprowadzenia kontroli,
  • dane osoby kontrolowanej,
  • dane osób kontrolujących;
  • okres orzeczonej niezdolności do pracy albo okres konieczności sprawowania opieki,
  • numer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy oraz imię i nazwisko lekarza,
  • opis dokonanych ustaleń,
  • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń,
  • podpis osoby kontrolowanej,
  • wzmianka o odmowie podpisania protokołu przez osobę kontrolowaną,
  • podpis osoby kontrolującej.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2026 r. W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 26).

Źródło: INFOR
Kadry
Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
19 lut 2026

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.
REKLAMA

