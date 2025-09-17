W 2025 roku wprowadzono do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu, który przeznaczony jest dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Maksymalny czas jego trwania wynosi 15 tygodni. Oto szczegóły.

Nowy urlop w Kodeksie Pracy: 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!

Od 19 marca 2025 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, rodzice wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu, mogą skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego. Projekt ten, stworzony przez Ministerstwo Rodziny we współpracy z organizacjami takimi jak Koalicja dla Wcześniaka, ma na celu wsparcie rodzin w tym trudnym czasie.

Dwa warianty dodatkowego urlopu

Nowe przepisy wprowadzają dwa warianty dodatkowego urlopu:

Dla wcześniaków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub ważących poniżej 1000 g: Urlop może być wydłużony o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji, maksymalnie do 15 tygodni (105 dni).

Dla dzieci urodzonych przed 36. tygodniem lub wymagających hospitalizacji: Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu wynosi do 8 tygodni.

Dodatkowy urlop przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom, a także opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym i adopcyjnym. Wypłacany w tym czasie zasiłek macierzyński będzie stanowił 100 proc. podstawy wymiaru.

Sposób naliczania urlopu

Ważnym elementem nowelizacji jest sposób naliczania urlopu. Okresy pobytu dziecka w szpitalu będą sumowane do 8. lub 15. tygodnia po porodzie. Niepełny tydzień hospitalizacji zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia, a przepisy uwzględniają również ewentualne przerwy między kolejnymi pobytami w szpitalu.

Nowy urlop dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu - podsumowanie najważniejszych informacji

Od 19 marca 2025 roku w Polsce obowiązują przepisy wprowadzające dodatkowy, uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie (wcześniaków) oraz dla dzieci, które wymagają hospitalizacji po narodzinach. Wymiar tego dodatkowego urlopu zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego masy urodzeniowej oraz długości pobytu dziecka w szpitalu. Urlop ten może wynosić do 15 tygodni, na przykład do 15 tygodni dla dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1000 gramów oraz do 8 tygodni dla dzieci urodzonych po 28. tygodniu ciąży i wymagających hospitalizacji.

Rodzice mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego za cały okres uzupełniającego urlopu w wysokości 100 proc.podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Prawo do tego urlopu i zasiłku mają także osoby, które przyjęły wcześniaka do rodziny zastępczej lub przysposobiły dziecko, pod warunkiem że hospitalizacja nastąpiła już po przyjęciu na wychowanie.