REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!

Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2025, 13:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
urlop, nowy urlop
Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku wprowadzono do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu, który przeznaczony jest dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Maksymalny czas jego trwania wynosi 15 tygodni. Oto szczegóły.

Nowy urlop w Kodeksie Pracy: 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!

Od 19 marca 2025 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, rodzice wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu, mogą skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego. Projekt ten, stworzony przez Ministerstwo Rodziny we współpracy z organizacjami takimi jak Koalicja dla Wcześniaka, ma na celu wsparcie rodzin w tym trudnym czasie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Dwa warianty dodatkowego urlopu

Nowe przepisy wprowadzają dwa warianty dodatkowego urlopu:

  • Dla wcześniaków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub ważących poniżej 1000 g: Urlop może być wydłużony o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji, maksymalnie do 15 tygodni (105 dni).
  • Dla dzieci urodzonych przed 36. tygodniem lub wymagających hospitalizacji: Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu wynosi do 8 tygodni.

Dodatkowy urlop przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom, a także opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym i adopcyjnym. Wypłacany w tym czasie zasiłek macierzyński będzie stanowił 100 proc. podstawy wymiaru.

Sposób naliczania urlopu

Ważnym elementem nowelizacji jest sposób naliczania urlopu. Okresy pobytu dziecka w szpitalu będą sumowane do 8. lub 15. tygodnia po porodzie. Niepełny tydzień hospitalizacji zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia, a przepisy uwzględniają również ewentualne przerwy między kolejnymi pobytami w szpitalu.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Nowy urlop dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu - podsumowanie najważniejszych informacji

Od 19 marca 2025 roku w Polsce obowiązują przepisy wprowadzające dodatkowy, uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie (wcześniaków) oraz dla dzieci, które wymagają hospitalizacji po narodzinach. Wymiar tego dodatkowego urlopu zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego masy urodzeniowej oraz długości pobytu dziecka w szpitalu. Urlop ten może wynosić do 15 tygodni, na przykład do 15 tygodni dla dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1000 gramów oraz do 8 tygodni dla dzieci urodzonych po 28. tygodniu ciąży i wymagających hospitalizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzice mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego za cały okres uzupełniającego urlopu w wysokości 100 proc.podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Prawo do tego urlopu i zasiłku mają także osoby, które przyjęły wcześniaka do rodziny zastępczej lub przysposobiły dziecko, pod warunkiem że hospitalizacja nastąpiła już po przyjęciu na wychowanie.

Powiązane
Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?
Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
We wrześniu pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop
We wrześniu pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownik nie przychodzi do pracy - co robić? Jak go zwolnić?
17 wrz 2025

Jeśli pracownik nie przychodzi do pracy nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Pracodawca może nałożyć na niego kary porządkowe. Jak go zwolnić? Znaczenie ma tutaj rodzaj nieobecności. Jeśli jest usprawiedliwiona, pracodawca posłuży się inną podstawą prawną, a jeśli jest nieusprawiedliwiona, może zwolnić go dyscyplinarnie.
Ostrzeżenie ZUS przed oszustami: wygląda jak oficjalna korespondencja z ZUS, ale to phishing
17 wrz 2025

ZUS ostrzega ubezpieczonych przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail. Wygląda to jak oficjalna korespondencja z ZUS, ale to phishing. Może skutkować kradzieżą danych osobowych, haseł i przejęciem kontroli nad komputerem, także kont bankowych ofiary.
Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!
17 wrz 2025

W 2025 roku wprowadzono do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu, który przeznaczony jest dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. Maksymalny czas jego trwania wynosi 15 tygodni. Oto szczegóły.

W okresie ochronnym przed emeryturą pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające
17 wrz 2025

Zasadą wynikającą z prawa pracy jest ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca może jednak wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Jeśli osoba zatrudniona nie zaakceptuje nowych warunków pracy, dochodzi wówczas do rozwiązania stosunku pracy. Kiedy dopuszcza się wypowiedzenie zmieniające w trakcie okresu ochronnego przed emeryturą?

REKLAMA

Reforma PIP: inspektor pracy sam wyda decyzję o przekształceniu umowy w umowę o pracę. Wykonalność będzie natychmiastowa
16 wrz 2025

Reforma PIP przewiduje m.in. uprawnienie inspektora pracy do wydania decyzji o przekształceniu umowy cywilnej w umowę o pracę. Wykonalność takiej decyzji będzie natychmiastowa. Aktualnie inspektorzy PIP muszą kierować się w tej sprawie do sądu. Jakie jeszcze zmiany wprowadza Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw?
W końcu będzie ustawa o układach zbiorowych pracy. Rząd przyjął projekt
16 wrz 2025

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd przyjął propozycję nowych przepisów. Czym są układy zbiorowe? Co wprowadza ustawa?
PIP zmieniła 3200 umów cywilnych na etaty. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie ich dużo więcej
16 wrz 2025

Będą nowe przepisy o PIP. Przewidują wyższe kary, więcej uprawnień inspektorów, kontrole zdalne. Najbardziej rewolucyjna zmian to możliwość wydawania przez inspektorów decyzji o przekształceniu umów cywilnoprawnych w etaty z natychmiastowym skutkiem – bez czekania na rozstrzygnięcie sądu.
3 miesiąc ciąży a umowa o pracę. Co mówią przepisy?
15 wrz 2025

Jestem w 3 miesiącu ciąży. Z końcem września 2025 r. upływa termin, na jaki podpisałam umowę z moim pracodawcą. Czy pracodawca musi przedłużyć umowę? Jakie prawa mi przysługują?

REKLAMA

Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
15 wrz 2025

Nieobecność w pracy należy usprawiedliwić. W przeciwnym razie nieusprawiedliwione nieobecności w pracy mogą skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy i w jaki sposób informuje się pracodawcę o nieobecności? Jak można usprawiedliwić nieobecność w pracy?
Co oznacza kod niepełnosprawności 03-L w 2025 roku?
15 wrz 2025

Symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oznacza zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Czy pracownicy z takim orzeczeniem mają prawo do wyższego dofinansowania z PFRON? Jakie zasiłki, świadczenia i ulgi można uzyskać w 2025 roku?

REKLAMA