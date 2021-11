Czy nagroda uznaniowa wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego? Należy odpowiedzieć na pytanie - czy nagroda uznaniowa przysługuje za czas pobierania zasiłku.

Nagroda uznaniowa a podstawa chorobowego

Pytanie: Czy nagrody uznaniowe należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego? Jesteśmy jednostką budżetową i dysponujemy środkami na wypłaty nagród. Są one nagrodami uznaniowymi przyznawanymi przez kierownika. Czy w związku z tym, że pracownik otrzymuje nagrodę uznaniowo i może ją otrzymać np. tylko raz w roku lub wcale, należy ją wliczyć do podstawy naliczenia chorobowego?.

Odpowiedź: Jeśli regulamin wynagradzania lub przyznawania nagród nie określa zasad o zachowywaniu prawa za okresy pobierania zasiłku nagrody, wtedy nagrodę należy wliczyć do podstawy świadczeń chorobowych.

Czy nagroda uznaniowa przysługuje za okres pobierania zasiłku?

Uzasadnienie: Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) przysługują za okres pobierania zasiłku. W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Jeżeli więc w zasadach przyznawania nagrody w danej jednostce brak jest zapisów o zachowywaniu prawa za okresy pobierania zasiłków, a nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest przez przełożonego za osiągnięcia i regulamin nie określa okresu, za który nagroda przysługuje – można uznać, że nagroda ta jest składnikiem wypłacanym pracownikom za okres pobierania zasiłków. W związku z tym należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi. Ponieważ regulamin przyznawania nagród nie określa okresu, za który nagroda jest przyznawana, ani zapisów o sposobie jej pomniejszania za okresy pobierania zasiłków, należy ją doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym następuje wypłata nagrody, w faktycznie wypłaconej wysokości, bez uzupełniania.

Gdyby jednak zgodnie z regulaminem przyznawania, nagroda ta przysługiwała za okresy pobierania zasiłków, nagroda nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133)

