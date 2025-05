Fachowiec na samozatrudnieniu: kontrakt menadżerski z polisami asekurującymi ryzyka, które musi podejmować menadżer

Eksperci na kontraktach B2B chcą bezpieczeństwa – jak im je dać? – Wyjaśnia Daria Skrzyszowska, ekspertka ubezpieczeniowa Lendi.

Współpraca na zasadach B2B to dziś codzienność w wielu branżach – od IT i doradztwa po medycynę i marketing. Firmy, decydując się na taką formę współpracy, cenią sobie jej elastyczność, ale jednocześnie stają przed wyzwaniem – jak zadbać o bezpieczeństwo współpracowników, skoro formalnie to oni sami odpowiadają za swoje ubezpieczenia?

Jakie ubezpieczenia warto zaoferować współpracownikom na B2B?

Ubezpieczenie NNW. Następstwa nieszczęśliwych wypadków to ryzyko, które może spotkać każdego. Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia w razie urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Dla osób często podróżujących służbowo, pracujących zdalnie w różnych lokalizacjach czy wykonujących zawody wymagające wysokiej precyzji, taka polisa jest nieoceniona.

Kluczowe jest, aby ubezpieczenie obejmowało nie tylko sytuacje związane z pracą, ale również życie prywatne, bo – niestety, wypadki zdarzają się w różnych życiowych okolicznościach.

Na co warto zwrócić uwagę:

Suma ubezpieczenia - im wyższa, tym lepsza ochrona w razie poważnych urazów.

Zakres - czy obejmuje tylko wypadki w pracy, czy także w czasie prywatnym?

Dodatkowe opcje, np. zwrot kosztów rehabilitacji.

OC zawodowe. To zabezpieczenie przed konsekwencjami błędów. Specjaliści świadczący usługi w ramach B2B często ponoszą odpowiedzialność za potencjalne błędy, które mogą skutkować stratami finansowymi klientów. OC zawodowe chroni przed kosztami odszkodowań i pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków.

To must-have dla programistów, doradców, księgowych, prawników czy lekarzy, czyli zawodów, gdzie pomyłka może oznaczać poważne konsekwencje finansowe. Ważne jest, aby suma gwarancyjna polisy była adekwatna do możliwego ryzyka oraz żeby ubezpieczenie obejmowało nie tylko szkody finansowe, ale i osobowe.

Dla kogo jest to kluczowe?

Dla programistów i specjalistów IT, np. w przypadku awarii systemu, która powoduje straty u klienta.

Dla doradców, konsultantów, księgowych czy prawników.

Dla osób wykonujących zawody regulowane, gdzie OC jest obowiązkowe, np. lekarze, architekci.

Na co zwrócić uwagę?

Suma gwarancyjna – powinna odpowiadać́ potencjalnym roszczeniom.

Zakres ochrony – czy obejmuje tylko szkody finansowe, czy także osobowe?

Wyłączenia odpowiedzialności, np. rażące niedbalstwo czy działanie pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie zdrowotne. Jednym z największych minusów pracy na B2B jest ograniczony dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie opłaca składki chorobowej. Właśnie dlatego ubezpieczenie zdrowotne to jeden z najcenniejszych benefitów, jakie firma może zaproponować współpracownikom.

Grupowe pakiety medyczne pozwalają na szybkie konsultacje, badania diagnostyczne i zabiegi w prywatnych placówkach, eliminując wielomiesięczne kolejki w NFZ. Firmy powinny zwrócić uwagę na zakres pakietów – im szersza oferta (np. badania laboratoryjne, rehabilitacja, opieka stomatologiczna), tym większa wartość dla współpracowników.

Na co zwrócić uwagę?

Zakres pakietu – czy obejmuje tylko konsultacje, czy także badania i hospitalizację?

Sieć placówek – czy dostępne są w całej Polsce?

Opcje dodatkowe, np. opieka stomatologiczna, rehabilitacja.

Ubezpieczenie na życie. Choć temat ubezpieczeń na życie rzadko pojawia się w kontekście B2B, warto o nim pomyśleć. W razie śmierci ubezpieczonego jego bliscy otrzymują świadczenie, co może mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest jedynym żywicielem rodziny.

Dla firmy to sygnał, że dba o długoterminowe bezpieczeństwo swoich współpracowników, co pozytywnie wpływa na ich poczucie stabilności i lojalność.

Ubezpieczenie sprzętu. Laptop, tablet, aparat fotograficzny czy specjalistyczne narzędzia – dla wielu osób na B2B to podstawowe narzędzia pracy. Ich uszkodzenie lub kradzież mogą prowadzić do kosztownych przestojów. Ubezpieczenie sprzętu zapewnia ochronę finansową w przypadku awarii, zalania, kradzieży czy zniszczenia, co znacząco zmniejsza stres i ryzyko nieoczekiwanych wydatków.

Ubezpieczenie dla pracowników na B2B – korzyść dla obydwu stron

Oferowanie ubezpieczeń jako elementu pakietu współpracy to nie tylko dodatkowy benefit, ale też strategiczna inwestycja w stabilność firmy.

Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa freelancerom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowę B2B, którzy mogą skupić się na pracy bez obaw o finansowe skutki niespodziewanych zdarzeń. Ponadto takie rozwiązanie zwiększa lojalność i przywiązanie do firmy – współpracownicy, którzy czują się docenieni, rzadziej zmieniają kontrahentów i chętniej kontynuują współpracę na dłużej.

Jak dobrze skonstruować umowę dotyczącą ubezpieczeń?

Aby ubezpieczenia faktycznie działały jako benefit i zapewniały odpowiednią ochronę̨, warto pamiętać́ o kilku zasadach:

Precyzyjne zapisy w umowie – określenie, kto opłaca składki (firma czy współpracownik), jaka jest forma ubezpieczenia (indywidualna czy grupowa).

Elastyczność wyboru – nie każdy potrzebuje wszystkich polis, warto umożliwić współpracownikom wybór zakresu ochrony.

Brak ukrytych kosztów – jeśli firma finansuje część ubezpieczenia, warto jasno to komunikować.

Dostępność – ubezpieczenia powinny być łatwe do uruchomienia i obsługi przez współpracowników.

Współpraca B2B nie oznacza, że firma nie może zadbać o swoich kontraktorów. Wręcz przeciwnie – oferowanie ubezpieczeń jako benefitu może zwiększyć lojalność, zmniejszyć ryzyko prawne i podnieść atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy.

Kluczowe jest jednak odpowiednie dobranie zakresu ochrony oraz przejrzyste zapisy w umowach. Warto traktować to jako inwestycję w stabilność́ i długofalową współpracę̨.

Autorką komentarza jest Daria Skrzyszowska, ekspertka ubezpieczeniowa Lendi