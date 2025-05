W piątek, 9 maja 2025 r. posłowie przegłosowali w Sejmie nowelę Kodeksu pracy wprowadzającą nowy obowiązek dla pracodawców. Zgodnie z przegłosowaną dziś w Sejmie nowelizacją Kodeksu pracy, każdy pracodawca publikujący ogłoszenie o naborze na określone stanowisko będzie zobowiązany do podania przedziału wynagrodzenia – z jasno określoną kwotą minimalną i maksymalną.

Dyrektor ds. Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC Sandra Żywicka – Sztul oceniła w rozmowie z redakcją Infor.pl, że nowelizacja Kodeksu Pracy jest krokiem w stronę większej przejrzystości i zgodności z przepisami unijnymi. Wprowadzenie obowiązku publikacji widełek płacowych oraz prawa pracowników do informacji o wynagrodzeniach – zarówno własnych, jak i średnich na podobnych stanowiskach z podziałem na płeć – to działania, które odpowiadają na zalecenia unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń (UE 2023/970), którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do czerwca 2026 r. – powiedziała ekspertka.

REKLAMA

Autopromocja

Ekspertka BCC: Jawność wynagrodzeń nie jest przykrym obowiązkiem, tylko nowym rozdziałem w celu likwidacji nierówności czy świadomego zarządzania swoją karierą zawodową

REKLAMA

Przypomniała także dane Eurostatu, według których, luka płacowa w Polsce w 2023 roku wynosiła 4,5 proc., co jest niższym wynikiem niż średnia unijna (12,7 proc.). Dane te nie uwzględniają różnic wynikających z rodzaju umowy, sektora czy stanowiska – zaznaczyła. Dodała, że badania GUS oraz niezależnych instytutów pokazują, że w niektórych branżach i grupach zawodowych luka ta może sięgać kilkunastu procent. W krajach, które wcześniej wdrożyły podobne rozwiązania – jak np. Austria, Niemcy czy Hiszpania – zaobserwowano zarówno większą świadomość pracowników co do swoich praw, jak i stopniowe zmniejszanie różnic płacowych. Jawność nie jest przykrym obowiązkiem, tylko nowym rozdziałem w celu likwidacji nierówności czy świadomego zarządzania swoją karierą zawodową - podkreśliła Żywicka – Sztul.

Z ekonomicznego punktu widzenia, zwiększenie jawności wynagrodzeń poprawia efektywność rynku pracy, choć początkowo może być traktowane przez pracodawców jak dodatkowe obciążenie– według badań platform takich jak Glassdoor i LinkedIn, ogłoszenia zawierające konkretne widełki płacowe generują o 20–30% więcej aplikacji i skracają czas rekrutacji - podsumowała.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025 oraz Wideoszkolenie: Wynagrodzenia 2025

Jawność wynagrodzeń w ogłoszeniach. Sejm za

W piątek, 9 maja 2025 r. posłowie przegłosowali nowelizację Kodeksu pracy. Nowela wprowadza obowiązek przedstawiania przez pracodawców uwzględnianie proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Pracodawca nie będzie mógł zakazać lub uniemożliwić pracownikowi ujawniania informacji o jego wynagrodzeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo