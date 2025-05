Czterodniowy tydzień pracy. Czy polscy pracownicy są gotowi na taką zmianę czasu pracy w Kodeksie pracy

Coraz więcej krajów eksperymentuje z modelem czterodniowego tygodnia pracy, a pierwsze wyniki pokazują jego pozytywne skutki zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Czy polski rynek pracy jest już gotowy na czterodniowy tydzień pracy.

Czy Polska jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy? W Polsce temat ten nabiera tempa, a nowe badania przeprowadzone przez Radę Naukową Stowarzyszenia Inicjatywa 7/4/3 dostarczają cennych danych na temat społecznej akceptacji oraz gotowości firm na wdrożenie tego rozwiązania.

Czterodniowy tydzień pracy: więcej zwolenników niż przeciwników

Według raportu średnie poparcie dla czterodniowego tygodnia pracy wśród respondentów wynosi 6,97 w skali 10-punktowej, a w grupie wiekowej 18-25 lat jest jeszcze wyższe. To pokazuje, że młodsze pokolenia coraz częściej postrzegają skrócony tydzień pracy jako naturalny krok w ewolucji rynku pracy.

Badani wskazali kilka kluczowych korzyści, które ich zdaniem wynikają z wprowadzenia modelu 4DWW: poprawa dobrostanu psychicznego – 7,15/10, lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – 7,14/10, zmniejszenie absencji chorobowych – 6,27/10, a co ważne zwiększenie produktywności – 6,25/10.

„Praca, jaką wykonujemy, ewoluuje w zawrotnym tempie, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju technologii. Zawody, które jeszcze dekadę temu były standardem, dziś znikają, a na ich miejsce pojawiają się nowe specjalizacje. W tym wszystkim trzeba się odnaleźć – zarówno jako pracownik, jak i pracodawca.

Wielu pracowników odczuwa chroniczne przemęczenie i wypalenie zawodowe. Krótszy tydzień pracy może skutecznie przeciwdziałać tym problemom.” – mówi dr hab. prof. US Tomasz Bernat z Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor raportu. „Nasze badania pokazują, że młode pokolenia, które będą kształtować przyszłość rynku pracy, są gotowe na zmianę”.

Dlaczego coraz więcej pracowników popiera skrócony tydzień pracy?

Mimo pozytywnego odbioru idei czterodniowego tygodnia pracy, część respondentów ma pewne obawy. Do najczęściej wskazywanych wyzwań należą: presja czasowa wynikająca z konieczności realizacji tych samych obowiązków w krótszym czasie – 5,01/10, zwiększone zmęczenie pracowników – 4,97/10, trudności w dostosowaniu organizacji pracy – szczególnie w sektorach wymagających ciągłej dostępności.

Z raportu wynika, że kluczowym elementem sukcesu będzie elastyczne podejście do wdrażania 4DWW, uwzględniające potrzeby różnych branż i form zatrudnienia.

„Rynek pracy przechodzi gwałtowną rewolucję. Dzisiejsi pracownicy są bardziej świadomi swojej wartości niż kiedykolwiek wcześniej, a młode pokolenia wnoszą do świata pracy nowe idee i oczekiwania, których długofalowe skutki dopiero zaczynamy dostrzegać. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak w tym kontekście postrzegany jest czterodniowy tydzień pracy.” – dodaje dr hab. prof. US Tomasz Bernat.

Czy Polska jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy

Respondenci ocenili gotowość polskiej kultury pracy do wdrożenia skróconego tygodnia pracy na 5,22/10, a zdolność organizacji do implementacji tego modelu na 3,66/5. To pokazuje, że choć idea zyskuje na popularności, jej pełne wdrożenie będzie wymagało zmian strukturalnych i prawnych.

„Poparcie dla 4DWW w Polsce jest relatywnie wysokie, zwłaszcza wśród młodych pokoleń, co potwierdzają globalne trendy. Kluczowe korzyści to poprawa dobrostanu, lepsza równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym i co ważne wzrost produktywności. Jednak wciąż istnieją wyzwania takie jak presja czasowa, organizacja samej pracy oraz czasu i miejsca pracy a także gotowość polskiego rynku, który nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany do tej zmiany.” - Łukasz Chodkowski, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa 7/4/3.

Młode pokolenia są największymi zwolennikami idei 4DWW. Wśród osób w wieku 18-25 lat entuzjazm dla tego modelu jest najwyższy, co pokazuje, że przyszłość rynku pracy zmierza w kierunku większej elastyczności. Dla tej grupy kluczowe są nie tylko większa autonomia i lepsza organizacja czasu pracy, ale także dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne. Jednocześnie ich gotowość do pracy w nowym modelu przewyższa średnią krajową, co sugeruje, że zmiana może nastąpić szybciej, niż się spodziewamy.

„Przedsiębiorstwa powinny traktować 4DWW jako inwestycję w efektywność, a nie koszt.” – zauważa Łukasz Chodkowski, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa 7/4/3. „Firmy, które szybciej wdrożą to rozwiązanie, będą miały przewagę w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów”.

Czterodniowy tydzień pracy: na co wskazują doświadczenia spoza Polski

W krajach takich jak Islandia, Wielka Brytania czy Nowa Zelandia testy 4DWW wykazały: wzrost produktywności, zmniejszenie stresu wśród pracowników, mniejsze zużycie energii i pozytywny wpływ na środowisko.

„Polska nie może pozwolić sobie na przegapienie tej szansy. Świat idzie naprzód – Islandia, Wielka Brytania, Hiszpania już testują i wdrażają 4DWW, dostosowując go do specyfiki swoich rynków. W naszym kraju niezbędne są pilotaże, mądre regulacje prawne oraz edukacja samych pracowników jak i pracodawców. Kluczowe wnioski raportu wskazują, że wiedza na temat 4DWW wpływa na jego poparcie – im więcej o nim wiemy, tym bardziej dostrzegamy jego zalety. To oznacza, że czas na rzetelną debatę i działania!” – twierdzi Łukasz Chodkowski.

Czy Polska pójdzie tym samym tropem? Eksperci wskazują, że kluczowe będą: regulacje prawne, czyli dostosowanie przepisów do nowego modelu pracy, zmiany w zarządzaniu pracą takie jak optymalizacja procesów i wdrożenie efektywniejszych metod organizacji czasu pracy i najważniejsze zmiana mentalności pracodawców a co za tym idzie dostrzeżenie długoterminowych korzyści, jakie niesie ze sobą 4DWW.

„To nie rewolucja, a ewolucja.” – podsumowuje Łukasz Chodkowski. „Nie pytajmy już ‘czy?’, ale ‘jak?’ i ‘kiedy?’ wdrożyć ten model w Polsce”.