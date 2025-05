Pracownikowi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie przysługuje on jednak od razu i nie w każdym przypadku. Stąd propozycja zmiany aktualnych przepisów.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby z niepełnosprawnością. Jakie wymogi?

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wymiar takiego urlopu to 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje jednak ważne kryteria udzielania takiego urlopu.

Po pierwsze, prawo do urlopu nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Przykład Pan Jakub na podstawie orzeczenia z 18 maja 2024 r. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 18 maja 2025 r. nabędzie zatem prawo do 10 dni roboczych dodatkowego urlopu. Jeżeli w przyszłym roku pan Jakub nadal będzie legitymował się takim orzeczeniem, to od 1 stycznia 2026 r. nabędzie prawo do kolejnego dodatkowego urlopu.

Po drugie, dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Przykład Pani Jadwiga jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ośrodku pomocy społecznej. Od kilku lat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2025 r. pani Jadwiga skorzysta z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikom socjalnym na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dlatego wykorzystanie 10 dni dodatkowego urlopu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością będzie możliwe dopiero w kolejnym, 2026 roku.

Przypomnijmy, iż dodatkowy urlop dotyczy pracowników socjalnych, którzy przepracowali nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 3 lata i przysługuje raz na 2 lata.

Po trzecie, jeżeli wymiar dodatkowego urlopu (na podstawie odrębnych przepisów) jest niższy niż 10 dni, to zamiast niego przysługuje dodatkowy urlop przewidziany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy urlop dla osoby z niepełnosprawnością. Propozycja zmiany przepisów

Do Sejmu wpłynęła petycja, której autor apeluje o zmianę treści art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. „Wystarczy jedno zdanie tego artykułu: Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, które nabywa pierwszego dnia po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.” – czytamy w petycji.

Co dalej?

Teraz postulat ten rozpatrzy sejmowa Komisja do Spraw Petycji. W opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, należy rozważyć zasadność wystąpienia przez komisję ze stosownym dezyderatem np. do ministra właściwego do spraw pracy.

„Przedłożone w petycji żądanie, którego istotą jest przyznanie osobom niepełnosprawnym po raz pierwszy dodatkowego urlopu w roku, w którym wydano orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wydaje się słuszne, albowiem osoby te co do zasady będą potrzebowały dłuższego czasu na regenerację organizmu niż osoby zdrowe. Rozważając zasadność wprowadzenia zmiany w postulowanym zakresie, nie można także tracić z pola widzenia tego, że stwierdzenie niepełnosprawności stanowi nierzadko duże obciążenie dla pracownika wynikające m.in.: z konieczności pogodzenia się z chorobą czy też konieczności przeorganizowania swojego dotychczasowego życia z uwagi na poddawanie się zabiegom medycznym (np.: w przypadku chorób onkologicznych czy chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym)” – czytamy w opinii prawnej biura z 23 kwietnia 2025 r.

Jak wskazuje dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, ekspert ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, na rozważenie zasługuje także postulat przyznania dodatkowego urlopu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej, każdej osobie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od wymiaru urlopu przysługującego na podstawie odrębnych przepisów.

Na razie jednak nie wiemy w jaki sposób przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona. O dalszych pracach będziemy informowali na bieżąco.