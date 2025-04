Wyższy dodatek za pracę w nocy od 1 maja 2025 r. Dla kogo?

Osoby pracujące w porze nocnej mogą liczyć na dodatek z tego tytułu. Ile będzie wynosił dodatek za pracę w nocy w maju 2025 r.? Czym jest praca w porze nocnej? Za pracę w jakich godzinach przysługuje dodatek?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 7:00. Pracownicy, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej, lub których co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, są pracującymi w nocy. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy.

REKLAMA

Autopromocja

Dodatek za pracę w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę. Powyższa – jest minimalną wysokością dodatku przysługującego pracownikom. Pracownicy pracujący nocą i wykonujący swoją pracę poza zakładem pracy, dodatek za pracę w porze nocnej mogą mieć zastąpiony ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy znać wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także liczbę godzin pracy, która przypada na konkretny miesiąc. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4666 zł.

By obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie pomnożyć otrzymany wynik przez 20 proc. Otrzymamy wtedy wysokość dodatku za pracę w nocy w kwocie brutto.

W maju 2025 r. liczba godzin pracy wynosić będzie 160. Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w maju wynosić będzie 5,83 zł za 1 godzinę pracy w nocy.