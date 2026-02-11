Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.

rozwiń >

Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wybrane miesiące od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

ZUS podaje: możesz wnioskować o opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wybrane okresy z przedziału od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r., jeśli nie podlegałeś w tym okresie tym ubezpieczeniom. Opłacenie tych składek będzie miało wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jeśli chcesz opłacić wstecznie składki emerytalne i rentowe za okresy z przedziału od 1.01.2021 do 31.12.2025 i zostać objęty tymi ubezpieczeniami:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

nie możesz podlegać we wskazanym okresie tym ubezpieczeniom, musisz mieć status marynarza przez co najmniej 3 miesiące w każdym roku objętym wnioskiem . Potwierdź to zaświadczeniem od dyrektora urzędu morskiego, które jest ważne przez miesiąc od wydania, musisz złożyć wniosek o opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wybrane miesiące w tym okresie (wniosek o symbolu RMS wraz z zaświadczeniem).

Wniosek RMS możesz złożyć od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2027 r.

Wniosek RMS możesz złożyć od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2027 r. samodzielnie lub przez pełnomocnika: papierowo – w każdej placówce ZUS lub elektronicznie jako załącznik do pisma ogólnego (POG) na profilu PUE/eZUS.

Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, uzyskasz zgodę na opłacenie składek za okresy z przedziału od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Wówczas będziesz miał obowiązek rozliczyć i opłacić składki w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym został złożony wniosek RMS. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacisz od podstawy wymiaru składek, jaką zadeklarujesz we wniosku RMS. Nie może ona jednak być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie.

Utworzenie nowego tytułu do ubezpieczeń – marynarz i nowego kodu tytułu ubezpieczenia - 24 00

Od tego roku obowiązują przepisy, które regulują opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez marynarzy. Oznacza to utworzenie nowego tytułu do ubezpieczeń – marynarz i nowego kodu tytułu ubezpieczenia - 24 00. Dzięki temu marynarze mogą samodzielnie opłacać składki jako płatnicy.

REKLAMA

Nowe rozwiązania obejmują zarówno osoby, które pływają pod banderą państw trzecich, jak i te zatrudnione w krajach UE i EFTA, jeśli ma do nich zastosowanie ustawodawstwo polskie. To krok, który ma uporządkować dotychczasowe zasady i ułatwić marynarzom dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i świadczeń zdrowotnych. Z nowych regulacji skorzystać może blisko 18 tys. osób.

W celu uzyskania prawa do wspomnianych wcześniej świadczeń, osoby które pracują na statkach morskich powinny zgłosić do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 24 00 i samemu opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego] Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego] Shutterstock

Dotychczas marynarze, którzy nie mieli tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce mogli zgłosić się jedynie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Dotychczas marynarze, którzy nie mieli tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce mogli zgłosić się jedynie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Teraz mogą zgłosić się do ubezpieczeń obowiązkowych, także chorobowego i wypadkowego. Zmiana zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Ważne Marynarz objęty nowymi przepisami to osoba, która mieszka w Polsce i wykonuję pracę na podstawie marynarskiej umowy o pracę lub na podstawie innej umowy o świadczeniu pracy na morzu na statku o pojemności brutto (GT) 100 jednostek i wyższej oraz o przynależności polskiej lub innej niż polska. Taka osoba musi zgłosić się do ubezpieczeń i przedstawić kopię zaświadczenia, które potwierdza posiadanie statusu marynarza, wydanego przez agencję zatrudnienia albo dyrektora urzędu morskiego.

ZUS ogłasza: jeśli pracujesz jako marynarz na statku pod polską banderą na podstawie marynarskiej umowy o pracę, to od 1 stycznia możesz wybrać, czy chcesz być zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik

Jeśli pracujesz jako marynarz na statku pod polską banderą na podstawie marynarskiej umowy o pracę, to od 1 stycznia możesz wybrać, czy chcesz być zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik (wówczas armator ma obowiązek odprowadzenia składek od twojego przychodu na dotychczasowych zasadach) czy jako marynarz, który sam zgłasza się do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 24 00 i opłaca składki na własne ubezpieczenia. Aby zostać płatnikiem składek w ZUS jako marynarz, należy wykonać trzy kroki:

uzyskać zaświadczenie o statusie marynarza, które wydaje dyrektor urzędu morskiego lub agencja zatrudnienia. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wydania,

zgłosić się do ZUS w ciągu miesiąca od wydania zaświadczenia,

złożyć formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA z nowym kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi - 24 00.

Jeśli nie zgłosisz się w terminie miesiąca od wydania zaświadczenia to nie będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniami jako marynarza - podaje ZUS w najnowszym komunikacie.

Po zgłoszeniu się w ZUS będziesz samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na ubezpieczenie zdrowotne

Status marynarza będziesz mógł zawiesić na okres nie krótszy niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym, jeżeli w tym okresie nie będziesz wykonywał pracy na morzu. W tym czasie:

nie opłacasz składek,

nie będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową w razie choroby, macierzyństwa, wypadku czy długotrwałej niezdolności do pracy,

okres zawieszenia nie będzie się liczył do emerytury ani renty.

W ciągu 7 dni musisz poinformować ZUS o: zawieszeniu statusu marynarza – w zgłoszeniu wyrejestrowania z ubezpieczeń; wznowieniu statusu marynarza – w zgłoszeniu do ubezpieczeń.

Jako marynarz podlegasz ubezpieczeniom od dnia uzyskania statusu marynarza do dnia upływu 12 miesięcy kalendarzowych, z wyłączeniem okresu zawieszenia. Jeżeli statusu marynarza nie uzyskałeś pierwszego dnia danego miesiąc okres 12 miesięcy liczysz od następnego miesiąca kalendarzowego.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy będziesz opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy będziesz opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli składki za styczeń 2026 opłacisz i rozliczysz do 20 lutego. Składki opłacasz od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. W 2026 r. podstawą wymiaru składek jest co najmniej 4806 zł.

Jeśli przekażesz do ZUS pierwszą deklarację rozliczeniową ZUS DRA z podstawą wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia, to ZUS sam utworzy kolejne deklaracje. W przypadku braku pierwszej deklaracji ZUS nie przygotuje kolejnych dokumentów.

Źródło: ZUS