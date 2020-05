Składki ZUS - jak rozłożyć je na raty?

Jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty?

Masz problem z opłacaniem składek? Skorzystaj z ulgi, która polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. Dzięki temu będziesz miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie, jak również ZUS zawiesi prowadzone wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne. W tym celu złóż wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

reklama reklama



Kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty

Każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Mogą to być np.:

przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy,

spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,

małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,

pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia na raty

Spłacisz zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach.

Odsetki nie będą naliczane od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek, a jedynie opłata prolongacyjna. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.

Jakie należności można rozłożyć na raty?

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Jak uzyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty?

Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Katalag usług.

Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomoże Ci także pracownik sali obsługi klientów.

Samo złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli ZUS odmówi Ci udzielenia ulgi, jesteś zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi włącznie do dnia zapłaty.

Dowiedz się jak krok po kroku rozłożyć składki na raty: Rozłożenie składek ZUS na raty - wniosek RSR, dokumenty

Co jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa?

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa (gdy pogorszy się lub poprawi), możesz złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku dołącz dokumenty uzasadniające Twoją prośbę. ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiany warunków umowy jest zasadna. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy, zostanie zawarty aneks do tej umowy. W tej sytuacji zmieni się wysokość opłaty prolongacyjnej, natomiast wysokość odsetek nie ulegnie zmianie.