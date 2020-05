Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja 2020 r. - nowe oświadczenie, wypłata

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, jest przedłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jest to jednak możliwość, ale nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

- Jeżeli placówka, do której chodzi dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Podobnie, jeżeli pomimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał – dodaje.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie o tym, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem bezpośrednio do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Pracownik zatrudniony w małej firmie (do 20 osób) może także sam złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, ale to znacznie wydłuża procedurę, bo wtedy my zwracamy się do pracodawcy o przesłanie do nas druku, Z-3 jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o prace lub Z-3a jeśli to umowa zlecenia. Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio do pracodawcy wtedy to pracodawca od razu po załączeniu do wniosku o zasiłek odpowiedniego formularza – wysyła go do ZUS. Szybciej, prościej mniej procedur i pracy dla ZUS, pracownika i pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

W jakim terminie wypłacany jest rodzicom zasiłek?

To zależy od tego, kto wypłaca zasiłek. Jeżeli pracownikowi pieniądze przelewa jego pracodawca wtedy wypłata z pewnością jest szybsza niż w przypadku osób samozatrudnionych, którzy taki wniosek składają bezpośrednio do ZUS. Wypłata z ZUS nie następuje z automatu, gdy wpływa do nas wniosek - sprawdzamy, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, (bo to z tego funduszu jest wypłata), czyli albo zapłacił jeszcze za marzec składkę albo złożył wniosek o zwolnienie ze składek lub o odroczenie płatności. A to niestety trwa, dodam, ze ustawowo ZAWSZE wniosek jest (i był wcześniej, bo tu się nic nie zmieniło) rozpatrywany dopiero po upływie czasu, na jaki jest wnioskowany zasiłek) Niestety problem pojawia się, gdy do ZUS nie wpłynęła składka ani żaden z wniosków tj. o odroczenie lub zwolnienie z płacenia składki. Przypomnę, że według przepisów przedsiębiorca ma na to wprawdzie czas do końca czerwca, ale w tej sytuacji lepiej żeby to zrobił jak najszybciej.

