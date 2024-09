Termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy ten termin zawsze mija 30 września?

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym mu przysługuje. Urlop niewykorzystany staje się urlopem zaległym. Termin udzielenia zaległego urlopu mija 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak w pewnych sytuacjach zaległego urlopu pracodawca może udzielić do 31 grudnia następnego roku.

Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art.152 Kodeksu pracy). Urlop, który do końca roku nie został wykorzystany zgodnie z ustalonym planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem staje się urlopem zaległym.

Urlopem zaległym może stać się nie tylko urlop przysługujący na podstawie Kodeksu pracy, ale również dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi na podstawie przepisów szczególnych. Takim dodatkowym urlopem jest np. urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym.

W jakim terminie należy udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego

Zaległego urlopu wypoczynkowego należy udzielić w terminie do końca września następnego roku przypadającego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 168 Kodeksu pracy). Oznacza to, że niewykorzystany przez pracownika urlop za 2023 r. powinien zostać udzielony do 30 września 2024 r. Przy czym pracownik nie musi wykorzystać całego zaległego urlopu do końca września. Wystarczy bowiem, aby rozpoczął urlop najpóźniej ostatniego dnia września.

Przykład W 2023 r. pracownik wykorzystał jedynie 16 dni z 26 dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Zostało mu 10 dni zaległego urlopu. Pracodawca udzielił mu urlopu od 30 września 2024 r. do 11 października 2024 r. Mimo że pracownik zakończy urlop w październiku, to zaczął on z niego korzystać we wrześniu 2024 r. Postępowanie pracodawcy było więc prawidłowe.

Zaległy urlop na żądanie

Wyjątkiem od zasady udzielenia zaległego urlopu do końca września jest urlop na żądanie. Przypomnijmy, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym (art. 1672 i art. 1673 Kodeksu pracy). Urlop ten udzielany jest z rocznej puli urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi (w zależności od stażu pracy jest to 20 albo 26 dni). To oznacza, że pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie tylko wtedy, gdy nie wykorzystał jeszcze całego przysługującego w danym roku kalendarzowym limitu urlopu.

Jeżeli pracownik nie skorzystał z urlopu na żądanie albo wykorzystał mniej niż 4 dni takiego urlopu, nie oznacza to zwiększenia wymiaru urlopu na żądanie w kolejnym roku. Z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego niewykorzystane dni urlopu na żądanie stają się częścią zaległego urlopu wypoczynkowego.

Przykład W 2023 r. pracownik, któremu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystał 21 dni urlopu, w tym 2 dni urlopu na żądanie. W 2024 r. niewykorzystane 5 dni urlopu zwiększyły jego pulę dni urlopu. Pracownikowi w tym roku przysługuje 31 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie. Niewykorzystane w 2023 r. 2 dni urlopu na żądanie nie zwiększyły ilości dni urlopu na żądanie w następnym roku.

Inny termin udzielenia zaległego urlopu na żądanie

Inaczej niż w przypadku „zwykłego” urlopu wypoczynkowego, zaległy urlop na żądanie nie jest objęty obowiązkiem udzielenia go pracownikowi w terminie do 30 września. W konsekwencji inny jest termin wykorzystania tej części urlopu. Wynika to z art. 168 Kodeksu pracy, zgodnie z którym obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu zaległego w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego nie dotyczy części urlopu udzielanego na żądanie. Tak więc niewykorzystane dni zaległego urlopu za żądanie z roku poprzedniego można wykorzystywać do 31 grudnia kolejnego roku, a nie do końca września.