Koniec sztywnych godzin pracy od 8.15 do 16.15. W urzędach będą pracować elastycznie. Jest projekt rozporządzenia

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim – czy pracodawca może zwolnić kobietę dzień po powrocie z urlopu macierzyńskiego i co zrobić, żeby z całą pewnością tego uniknąć?

Co do zasady – ochrona trwałości stosunku pracy pracownika przebywającego na urlopie związanym z rodzicielstwem (w tym m.in. na urlopie macierzyńskim), kończy się wraz z chwilą powrotu tego pracownika do pracy. Nie zawsze jednak wypowiedzenie pracodawcy, złożone pierwszego dnia po powrocie pracownika do pracy z urlopu macierzyńskiego, będzie uzasadnione. Istnieje również jeden skuteczny sposób na definitywne wyeliminowanie ryzyka zwolnienia z pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.