Niezdolność pracownika do pracy. Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić pracy?

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Ochrona nie jest jednak nieograniczona.

Długość zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie (L4) wystawia lekarz w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby.

Długość zwolnienia lekarskiego może różnić się w zależności od sytuacji zdrowotnej pracownika.

Standardowo przyjmuje się, że maksymalna ilość dni, które można spędzić na zwolnieniu lekarskim, to łącznie 182 dni w ciągu roku, czyli 6 miesięcy. Jednak jeśli zwolnienie jest wystawione z powodu gruźlicy lub ciąży, może ono obowiązywać nawet przez 270 dni w roku.

Co do zasady, limit dni zwolnienia lekarskiego odnawia się co roku.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego znajduje się pod ochroną. Oznacza to, że - co do zasady - nie można zwolnić go z pracy.

Długość ochrony jest jednak ograniczona. Mianowicie pracodawca może rozwiązać z chorym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa:

dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Jak widać, długość okresu ochronnego zależy od stażu pracy u danego pracodawcy.

Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie można dokonać w razie nieobecności pracownika ze względu na chorobę zakaźną przez okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Konieczna opinia zakładowej organizacji związkowej

Decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę pracodawca podejmuje po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. W tym celu powinien zawiadomić związkowców o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik niezrzeszony w związku może zwrócił się do niego o obronę swoich praw. Jeżeli organizacja związkowa podejmie się jego obrony, wówczas również należy przeprowadzić konsultację ze związkami.

W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Po tym terminie pracodawca może rozwiązać umowę niezależnie od stanowiska związku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika powinno nastąpić na piśmie.

W oświadczeniu należy wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Należy także zamieścić pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

