Pracownicy samorządowi: Od 700 zł do 1000 zł wzrośnie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych wzrośnie od 700 zł do 1000 zł. Trwają prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.). Projektowane zmiany zakładają podwyższenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Autopromocja

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada także korektę katalogu stanowisk, w związku z propozycjami zgłaszanymi przez niektóre jednostki i pracowników samorządowych.

Będzie wyższy minimalny poziom wynagrodzenia

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie płac pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia wynosi 4242 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nowelizacja rozporządzenia przewiduje podwyższenie od 700 zł do 1000 zł kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego w I. Tabeli, w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kwoty wynagrodzenia mają być ustalone w wysokości od 4000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 3300 zł) do 6200 zł w XX (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 5200 zł).

Projektowany poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach I–VI będzie niższy od kwoty 4300 zł (czyli minimalnego wynagrodzenie za pracę, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2024 r.), jednakże pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca samorządowy określa bowiem w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wejście w życie przepisów

W projekcie założono, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.