Obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Kraków, dnia 26 stycznia 2024 r. Ewelina Wojak Doradztwo Gospodarcze „Make Money” 30-119 Kraków ul. Szewczyka Dratewki 13 Gustaw Śmietanka 30-302 Kraków ul. Mocarna 2 Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu 1 września 2011 r. pomiędzy Eweliną Wojak, Doradztwo Gospodarcze „Make Money”, a Panem Gustawem Śmietanką. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r. Przyczyną wypowiedzenia jest: nieprofesjonalne i naruszające dobre imię firmy zachowanie w dniu 25 stycznia 2024 r. polegające na użyciu w stosunku do klienta wulgaryzmów i wyzwisk;

częste i długotrwałe absencje chorobowe dezorganizujące pracę działu sprzedaży i powodujące częste przekładanie spotkań z klientami, co ma wpływ na ich rezygnację ze współpracy z firmą. Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy - XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 31-173 Kraków, ul. Sprawiedliwa 102. Ewelina Wojak (podpis pracodawcy) Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia 26 stycznia 2024 r. Gustaw Śmietanka (data i podpis pracownika)