Pracownik może pracować, chociaż pracodawca go zwolnił? Tak, ale nie każdy. Komu przysługują specjalne uprawnienia

Wypowiedzenie umowy o pracę, a nawet jej rozwiązanie bez wypowiedzenia nie musi oznaczać końca zatrudnienia. Niektórzy pracownicy mogą dalej pracować, o ile tylko złożą odpowiedni wniosek do sądu pracy. Kto może skorzystać z takich uprawnień? Wyjaśniamy.

Pracownik ma prawo – w razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia – odwołać się do sądu pracy i żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. To uprawnienie przysługuje każdemu pracownikowi. Kodeks postępowania cywilnego przyznaje dodatkowe uprawnienia w tym zakresie pracownikom, którzy podlegają szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Pracownik należący do tej kategorii może pracować u pracodawcy, który go zwolnił aż do prawomocnego zakończenie sprawy sądowej.

Zatrudnienie do prawomocnego zakończenia procesu

Pracownik podlegający szczególnej ochronie może w toku sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy wystąpić do sądu – na każdym etapie postępowania – z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudniania tego pracownika przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.



Sąd co do zasady jest obowiązany uwzględnić wniosek uprawnionego pracownika i udzielić takiego zabezpieczenia. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie pracownika jest oczywiście bezzasadne.

Kto podlega szczególnej ochronie Szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia podlegają w szczególności: pracownicy w okresie przedemerytalnym (tacy, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego),

pracownice w ciąży,

pracownicy na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym (od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu),

pracownicy powołani do zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej,

pracownicy imiennie wskazani uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej, będący członkami zarządu lub innego pracownika będącego członkiem danej organizacji związkowej upoważnionymi do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy,

członkowie rady pracowników i członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,

społeczni inspektorzy pracy,

posłowie, senatorowie, radni.

Dalsze zatrudnienie do egzekucji – pod groźbą konsekwencji finansowych

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudniania pracownika podlega wykonaniu w drodze egzekucji.



Sąd może – na wniosek uprawnionego pracownika – w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu pracodawcy nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Co może zrobić pracodawca

Na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudniania pracownika przysługuje pracodawcy zażalenie do sądu drugiej instancji.



Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia uprawomocni się, pracodawca może wnosić o jego uchylenie wyłącznie w przypadku gdy udowodni przed sądem, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, takie jak:

ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna.

