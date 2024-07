Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25

Pomimo wyżej wskazanych dni wolnych i przerw w szkole, bardzo prawdopodobne jest to, że w roku szkolnym 2024/2025 dojdzie do nie małych zmian, które spowodują, że lekcje będą skracane. Organizacja roku może się więc zmienić. Wszystko to za sprawą wysokich temperatur. Aktualnie Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje nowe przepisy dotyczące pracy w warunkach wysokich temperatur, do prac włączy się też Ministerstwo Edukacji w zakresie właśnie ochrony zdrowia i życia dzieci i młodzieży ale i nauczycieli. Bowiem kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność nauczycieli (ogólnie pracowników) może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że w Polsce we wrześniu były jeszcze upały takie jak w lipcu czy sierpniu. Jeżeli zgodnie z prognozami potwierdzą się wrześniowe upały, a resort pracy i edukacji uwiną się z pracami nad przepisami, a te zdążą wejść w życie przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu (a później odpowiednio w inne upalne dni) lekcje mogą być skracane ze względu na upały. Już od wielu lat, takie zasady obowiązują w innych krajach UE. Zgodnie z proponowanymi zmianami, praca w upały może zostać całkowicie wstrzymana. Co istotne, te same regulacje mają znaleźć zastosowanie również w szkołach.

Skracanie lekcji lub zamykanie placówek, gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. A co gdy powyżej 30 stopni?

Jak podkreśla resort pracy przepisy trzeba zmienić ponieważ są w nich luki prawne. Regulacje nie chronią w wystarczający sposób pracowników, ale i uczniów. Na chwilę obecną jest tak, że dyrektorzy szkół mogą podejmować decyzję o skracaniu lekcji lub zamykaniu placówek, gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. No dobrze, ale co jeśli ma miejsce odwrotna sytuacja i są upały. Czy np. jeżeli w pomieszczeniach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza dyrektorzy szkół również mogą podejmować decyzję o skracaniu lekcji lub zamykaniu placówek? To się niebawem okaże. Na ten moment Ministerstwo Edukacji i Nauki czeka na ostateczny kształt regulacji opracowywanych przez resort pracy, aby później dostosować przepisy do warunków szkolnych.