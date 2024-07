Czy nauczyciele mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wakacje, skoro dyrektor może nakazać im wykonywać dodatkowe czynności, np. egzaminy, prace w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Czy inni pracownicy mają szanse na świadczenie urlopowe jak w Karcie Nauczyciela?

Dodatkowe wynagrodzenie w wakacje dla nauczycieli. Czy inni pracownicy mają na to szanse?

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm., dalej jako: KN) określa w przepisach zasady wypłaty wypłaty wynagrodzenia nauczycieli za okres urlopu. Powstaje problem czy nauczyciele mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wakacje, bo przecież mogą być zobowiązani do wykonywania pracy w czasie wakacji. Zatem kiedy i na jakich zasadach?

Zacznijmy od tego, że nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (chodzi tu o ferie zimowe i letnie). Jest to jednak teoretyczne, ponieważ np. w czasie wakacji nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie wakacji konkretnych czynności.

Ważne Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: przeprowadzania egzaminów;

prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Wszystkie te czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni w czasie ferii letnich i zimowych łącznie. Nie ma tu znaczenia, w jakim wymiarze czasu nauczyciel wykonywał powyższe czynności w poszczególne dni, ponieważ czasu tego nie rozlicza się godzinowo, lecz w wymiarze dnia.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 KN wyżej wymienione czynności wykonywane w czasie ferii (jeżeli w ogóle będą) nie mogą naruszać prawa nauczyciela do nieprzerwanego co najmniej 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to wakacji, ponieważ urlop w czasie ferii zimowych trwa 2 tygodnie. Co ważne 4-tygodniowy urlop nie może być przerwany żadnymi czynnościami wynikającymi ze stosunku pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie w wakacje dla nauczycieli Mając na uwadze powyższe, zatem możliwość wykonywania przez nauczycieli pracy w okresie wakacji, należy zadać pytanie, które już było stawiane wcześniej, czy nauczyciele mają prawo do dodatków z tytułu wykonywania owych dodatkowych czynności? Odpowiedź jest prosta i znajdziemy ją w przepisach KN. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu. Ważne W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się: 1)wynagrodzenie zasadnicze;

2)dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;

3)wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4)dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

5)odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy;

6)wynagrodzenie za pracę w święto;

7)jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, nie uwzględnia się natomiast:

1)wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju;

2)wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3)wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.