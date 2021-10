Kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku

Dni wolne od pracy w 2022 roku przedstawia kalendarz świąt. Jakie mamy dni ustawowo wolne od pracy w Polsce? Które święta wypadają w sobotę?

Dni ustawowo wolne od pracy 2022

Ustawa o dniach wolnych od pracy wylicza wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w Polsce w 2022 roku. Ile jest dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego? Jakie dni są wolne dla polskich pracowników? Zgodnie ze wspomnianą ustawą są nimi wszystkie niedziele w roku oraz poniższe święta:

1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli pierwszy dzień Wielkiej Nocy drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja – Święto Państwowe 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja pierwszy dzień Zielonych Świątek dzień Bożego Ciała 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada – Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

W sumie w Polsce jest 13 świąt – dni wolnych od pracy. Święta w Polsce należy podzielić na stałe i ruchome. Niektóre z nich odbywają się bowiem zawsze w te same dni, np. 1 i 11 listopada. Data pozostałych świąt zmienia się z każdym kolejnym rokiem, np. Boże Ciało. Kiedy dni ustawowo wolne od pracy wypadają w 2022 roku?

Kalendarz dni wolnych 2022 – wykaz świąt [TABELA]

Zgodnie z kalendarzem na 2022 rok, tabela zawierająca wykaz świąt przedstawia się następująco:

Święto ustawowe Dzień wolny od pracy 2022 (data) Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia 2022 r. sobota Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022 r. czwartek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 17 kwietnia 2022 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 18 kwietnia 2022 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2022 r. niedziela Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2022 r. wtorek Zielone Świątki 5 czerwca 2022 r. niedziela Boże Ciało 16 czerwca 2022 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2022 r. poniedziałek Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. wtorek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. piątek pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia 2022 r. niedziela drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia 2022 r. poniedziałek

Sprawdźmy, jak przesuwają się w tym roku święta ruchome. W 2022 r. Wielkanoc wypada później niż rok temu. W 2021 r. przypadała na 4-5 kwietnia, a w tym roku 17-18 kwietnia. Zmienia się również data Zielonych Świątek, które w tamtym roku były 23 maja, a teraz będą 5 czerwca. Boże Ciało w tamtym roku wypadało 3 czerwca, a w 2022 r. czerwcówka przesunie się o 2 tygodnie – zacznie się 16 czerwca.

Święta wolne od pracy wypadające w dni robocze w 2022 roku

Święta wypadające w dni robocze w 2022 r. to:

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2021 r. czwartek drugi dzień Wielkiej Nocy 5 kwietnia 2021 r. poniedziałek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2021 r. wtorek dzień Bożego Ciała 16 czerwca 2021 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2022 r. poniedziałek Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r. wtorek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r. piątek

W 2022 roku 7 świąt wypada w środku tygodnia. Warto wziąć je pod uwagę, planując wyjazdy. Jak w tym roku wypada majówka, a kiedy będzie czerwcówka? Jak zaplanować urlop wypoczynkowy?

Święta wolne od pracy wypadające w soboty w 2022 roku

Święta państwowe, które są ustawowo wolne od pracy i wypadają w sobotę obniżają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin pracy (art. 130 § 2 KP). Co to oznacza w praktyce? Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia swoim pracownikom w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto, inny dzień wolny od pracy. Pracownicy mają więc dodatkowy dzień wolny do odebrania. Jeśli pracodawca nie wyznaczy takiego dnia, powstaną nadgodziny. Pracodawca będzie musiał za nie dodatkowo zapłacić. W przeciwnym razie, narazi się na odpowiedzialność karną w przypadku kontroli PIP.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że pracodawca sam ustala termin dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Może jednak wziąć pod uwagę sugestie pracowników.

W 2022 r. tylko jedno święto wypada w sobotę i jest to:

1. Nowy Rok - 1 stycznia 2022 r. - sobota

Kalendarz roku 2022 r. mówi nam, że nowy rok zaczynamy właśnie od święta wypadającego w sobotę. W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca powinien ustalić wolne za to święto jeszcze w styczniu. Wydaje się, że dobrym wyborem jest ustalenie tym dniem 7 stycznia 2022 r., ponieważ jest to piątek występujący pomiędzy Świętem Trzech Króli a weekendem. Pracownicy mogliby wówczas skorzystać z przedłużonego weekendu regeneracyjnego na początku roku.

Święta wolne od pracy wypadające w niedziele w 2022 roku

Święta wypadające w niedzielę w 2021 r. to:

pierwszy dzień Wielkiej Nocy 17 kwietnia 2022 r. niedziela Święto Pracy 1 maja 2022 r. niedziela pierwszy dzień Zielonych Świątek 5 czerwca 2022 r. niedziela pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia 2022 r. niedziela

Święta wypadające w niedzielę nie powodują obniżenia wymiaru czasu pracy (jak w przypadku świąt wypadających w sobotę czy inne dni tygodnia). Takie święta nie cieszą pracowników, którzy w przypadku świąt liczą zawsze na dodatkowe wolne od pracy.

Warto wiedzieć, że święto wypadające w niedzielę handlową powoduje powstanie zakazu handlu. Czy jednak z wyżej wymienionych niedziel 2022 r. to niedziela handlowa? Nie, żadna z tych niedziel nie jest handlową.

Praca w niedziele i święta w 2022 roku

W świetle art. 1519 § 2 Kodeksu pracy, praca w niedziele i święta to praca wykonywana pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu (pracodawca może ustalić inne godziny wyznaczające pracę w te dni).

Dni te są, co do zasady, dniami wolnymi od pracy. Kiedy KP dopuszcza możliwość wykonywania pracy w niedziele i święta? Oto wyjątki:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) zakładach świadczących usługi dla ludności,

b) gastronomii,

c) zakładach hotelarskich,

d) jednostkach gospodarki komunalnej,

e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Niedziele handlowe w 2022 r.

Dodatkowo, jeśli chodzi o pracę w niedziele i święta, ustawa o zakazie handlu wprowadza ograniczenia w pracy w tych dniach w handlu. Art. 4 i 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakazuje bowiem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Dnia 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą dzień Wielkiej Nocy obowiązuje szczególne ograniczenie. Handel, wykonywanie czynności związanych z handlem i powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem zakazane są, ale dopiero po godzinie 14:00 (art. 8).

Zakaz handlu w niedziele przewiduje jednak pewne wyjątki. Tylko 7 niedziel w ciągu roku kalendarzowego to niedziele handlowe. Które niedziele w 2022 r. są niedzielami handlowymi?

Warto dodać, że ustawa o ograniczeniu handlu w swoim art. 6 wymienia liczne wyjątki podmiotowe, których zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje. Są one pretekstem wielu wątpliwości i dyskusji związanych z zakazem handlu w niedziele.

30 stycznia 2022 r. 10 kwietnia 2022 r. 24 kwietnia 2022 r. 26 czerwca 2022 r. 28 sierpnia 2022 r. 11 grudnia 2022 r. 18 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 90)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 466)