Styczeń 2022 - godziny pracy, dni wolne

Chorobowe w 2022 roku - jakie zmiany wchodzą w życie? Ubezpieczony szybciej wyczerpie limit 182 dni chorobowego. Do ustawy wpisano obowiązek zwrotu zasiłku w przypadku pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Co zmienia się w zasiłku macierzyńskim?

Kto obecnie ma największe szanse na rynku pracy? Co zmieniła pandemia? Jakie zawody to zawody przyszłości?

3000 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej wypłacane jest do dnia 31 marca 2022 roku. Czy trzeba składać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia? Do kiedy jest wypłacane?

Polski Ład i nieuczciwe praktyki pracodawców - ZUS i PIP

Polski Ład może przyczynić się do stosowania przez pracodawców nieuczciwych praktyk. Zajmie się tym PIP. Natomiast pracownicy, którzy mają wątpliwości co do sposobu naliczania składek, mogą zgłosić się do ZUS.