Dni wolne od pracy w 2021 i 2022 roku - Holandia ma 9 dni świątecznych w roku kalendarzowym. Kiedy są święta w Holandii? Oto kalendarz.

Dni wolne od pracy - Holandia

Holandia ma 9 dni świątecznych, ponieważ 3 święta obejmują po 2 dni (Wielkanoc, Boże Narodzenie i Zielone Świątki). Co do zasady Holendrzy świętują więc tylko 7 świąt, ale niektóre święta rozkładają się na 2 dni. Warto zwrócić uwagę na to, że jedno święto w Holandii obchodzi się co 5 lat - ostatnio w 2020 r., a więc kolejnym rokiem z 10. dniami wolnymi od pracy wypadnie w 2025 r. Dla porównania w Polsce mamy 13 świąt ustawowo wolnych od pracy.

Holandia należy do państw z najmniejszą liczbą dni wolnych od pracy w Europie. Często jednak Holendrzy porozumiewają się ze swoimi pracodawcami co do pracy w dni świąteczne, ponieważ taka praca wynagradzana jest podwójnie.

Święta w Holandii 2021

Święta w Holandii będące dniami wolnymi od pracy w 2021 roku:

Nowy Rok (Nieuwjaar) - 1 stycznia 2021 r. piątek Wielkanoc (Pasen) - 4 kwietnia 2021 r. niedziela Poniedziałek Wielkanocny (Pasen) - 5 kwietnia 2021 r. poniedziałek Dzień Króla (Koningsdag) - 27 kwietnia 2021 r. wtorek Wniebowstąpienie Pańskie (Hemelvaartsdag) - 13 maja 2021 r. czwartek Zielone Świątki/Zesłanie Ducha Świętego (Pinksteren) - 23 maja 2021 r. niedziela Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego (Pinksteren) - 24 maja 2021 r. poniedziałek I Dzień Bożego Narodzenia (Kerstmis) - 25 grudnia 2021 r. sobota II Dzień Bożego Narodzenia (Kerstmis) - 26 grudnia 2021 r. niedziela

Święta w Holandii 2022

Święta w Holandii będące dniami wolnymi od pracy w 2022 roku:

Nowy Rok (Nieuwjaar) - 1 stycznia 2022 r. sobota Wielkanoc (Pasen) - 17 kwietnia 2022 r. niedziela Poniedziałek Wielkanocny (Pasen) - 18 kwietnia 2022 r. poniedziałek Dzień Króla (Koningsdag) - 27 kwietnia 2022 r. środa Wniebowstąpienie Pańskie (Hemelvaartsdag) - 26 maj 2022 r. czwartek Zielone Świątki/Zesłanie Ducha Świętego (Pinksteren) - 5 czerwca 2022 r. niedziela Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego (Pinksteren) - 6 czerwca 2022 r. poniedziałek I Dzień Bożego Narodzenia (Kerstmis) - 25 grudnia 2022 r. niedziela II Dzień Bożego Narodzenia (Kerstmis) - 26 grudnia 2022 r. poniedziałek

Co ciekawe, w Holandii nie oddaje się dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę tak jak ma to miejsce w Polsce. W tym roku w sobotę wypada Nowy Rok i w Polsce takie święto obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co daje prawo do innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dzień Wyzwolenia - Holandia świętuje co 5 lat

Dzień Wyzwolenia (Bevrijdingsdag) datowany jest na 5 maja. To popularne święto w tym państwie. Holandia uznaje to święto jako dzień wolny od pracy co 5 lat. Mimo że obchodzony jest co roku, dniem wolnym od pracy jest raz na 5 lat. Ostatnio dzień wolny wypadał w 2020 r., dlatego najbliższy dzień ustawowo wolny od pracy przypada na rok 2025. W pozostałych latach dzień wolny w tym dniu zależy od dobrej woli pracodawcy.

Święto Urodzin Króla – Holandia

Obok Dnia Wyzwolenia można wyliczyć jeszcze tylko jedno święto państwowe - Dzień Króla. To najgłośniejsze święto narodowe w Holandii. Przypada 27 kwietnia czyli w dzień urodzin Wilhelma Aleksandra. W 2022 roku wypada w środę. Willem-Alexander Claus George Ferdinand Amsberg zasiada na tronie Holandii od 2013 r. Co ciekawe, dotychczas przez 123 lata był to Dzień Królowej świętowany co roku 30 kwietnia. Ostatnią królową Niderlandów była matka Wilhelma - Beatrycze (Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau).

Wielki Piątek - Holandia

Czy Wielki Piątek czyli Goede Vrijdag jest w Holandii dniem wolnym od pracy? Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, nie. Pracodawcy udzielają jednak chętnie tego dnia pracownikom dnia wolnego na zasadzie dobrej woli. W 2022 roku wypada 15 kwietnia.