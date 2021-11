Urlop 2022 – jak zaplanować?

Jak zaplanować urlop w 2022 roku? Kiedy są długie weekendy? Jak wypadają święta w 2022 roku? Oto kalendarz i nasze propozycje wyjazdów o każdej porze roku.

Urlop w 2022 roku – ile dni?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego zależy od wymiaru etatu oraz stażu pracy. Co do zasady, zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy liczy na pełnym etacie 20 dni. Udziela się go na dni robocze. Wymiar ten wzrasta do 26 dni urlopu na rok kalendarzowy w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat. Co istotne, do stażu pracy liczy się również okres nauki np. technikum, studia. O wymiar urlopu wypoczynkowego zawsze można zapytać dział kadr lub pracodawcę. Sprawdź, jak obliczyć staż pracy: Lata pracy a urlop

Poniżej znajduje się kalendarz długich weekendów w 2022 roku oraz propozycje terminów urlopów wypoczynkowych. Sprawdź, kiedy najlepiej zaplanować urlop.

Długie weekendy 2022 - kalendarz

Kalendarz na 2022 rok przewiduje 8 długich weekendów w następujących miesiącach:

Styczeń (6-9 stycznia) Kwiecień (16-18 kwietnia) Kwiecień/Maj (30 kwietnia – 3 maja) Czerwiec (16-19 czerwca) Sierpień (13-15 sierpnia) Październik/Listopad (29 października – 1 listopada) Listopad (11-13 listopada) Grudzień (24-26 grudnia)

Zarówno Wielkanoc jak i Boże Narodzenie wypadają w niedzielę i poniedziałek, dlatego weekendy świąteczne będą krótkie, przedłużone tylko o poniedziałek. Okres Wielkanocy czy Bożego Narodzenia to czas, kiedy Polacy wyjeżdżają do rodzin i często z tego powodu biorą dodatkowe dni wolne. Inni potrzebują więcej wolnego, by móc przygotować święta. Takie osoby powinny zastanowić się nad krótkim urlopem przed weekendem świątecznym.

Urlop w styczniu 2022 roku

W 2022 r. mamy w Polsce standardowo 13 świąt wolnych od pracy. Tylko jedno wypada w tym roku w sobotę, co oznacza, że pracodawca udziela w zamian za ten dzień innego dnia wolnego od pracy. Dodatkowy dzień za Nowy Rok (1 stycznia 2022 r. to sobota) powinien być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, a więc jeśli w pracy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny powinien być odebrany jeszcze w styczniu 2022 r.

Już na początku roku jest więc pierwsza okazja do skorzystania z dłuższego urlopu. Mamy tu dwa święta: 1 stycznia i 6 stycznia. Skoro 6 stycznia w 2022 r. to czwartek dobrym dniem do odebrania za święto w sobotę 1 stycznia będzie więc piątek 7 stycznia. Dzięki temu pracownik skorzysta z dłuższego weekendu od 6 do 10 stycznia (czwartek-niedziela). Osoby, które planują dłuższy wypoczynek na początku roku, mogą pomyśleć o wniosku urlopowym na 3 dni – 3, 4 i 5 stycznia (poniedziałek, wtorek, środa) przed Świętem Trzech Króli. Składając wniosek o 3 dni urlopu (przy założeniu, że 7 stycznia będzie dniem wolnym za święto 1 stycznia), można uzyskać aż 9 dni wolnego od pracy.

Warto wspomnieć, że 30 stycznia wypada niedziela handlowa.

Wielkanoc 2022

Wielkanoc w 2022 r. wypada 17 i 18 kwietnia (niedziela, poniedziałek). Weekend wielkanocny jest zawsze dłuższy o jeden dzień (poniedziałek) – II Dzień Wielkiej Nocy.

Święta Wielkanocne i miesiąc kwiecień powiązane są z niedzielą handlową. Tydzień przed Wielkanocną jest zawsze niedziela handlowa i ostatnia niedziela miesiąca kwietnia również jest niedzielą handlową. W 2022 r. będą więc dwie takie niedziele w kwietniu.

Majówka 2022 – kiedy?

Majówka w 2022 roku zaczyna się już w kwietniu, bo 30 kwietnia to sobota. 1 maja wypada w niedzielę, a 3. maja we wtorek. Jak zatem zaplanować urlop w maju? Jeśli liczy się na krótszy wypoczynek, wystarczy złożyć wniosek o urlop 2 maja czyli w poniedziałek. Wówczas uzyskuje się 4 dni wolne pod rząd. Dla amatorów dłuższych majówek lepsza będzie perspektywa 9-dniowego urlopu od 30 kwietnia do 8 maja. Urlop wypoczynkowy będzie obejmował wtedy 4 dni (2, 4, 5 i 6 maja).

Czerwcówka 2022

Długi weekend czerwcowy wiąże się ze Świętem Bożego Ciała, które w tym roku będzie 16 czerwca. Czerwcówka w 2022 roku wypada więc od 16 do 19 czerwca (czwartek-niedziela). Aby móc skorzystać z 4-dniowego wolnego, należy złożyć wniosek o urlop w piątek czyli 17 czerwca. Jeden dzień urlopu pozwoli na 4 dni nieprzerwanego urlopu. Czerwiec to zawsze dobry moment na krótszy lub dłuższy wyjazd albo prace w ogrodzie.

Warto dodać, że ostatnia niedziela czerwca, 26 czerwca, to niedziela handlowa.

Długi weekend - sierpień 2022

Kolejny długi weekend w 2022 r. będzie w wakacje – w sierpniu. Dnia 15 sierpnia wypada stałe święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 2022 r. 15 sierpnia to poniedziałek, a więc weekend 13-14 sierpnia przedłuża się o jeden dzień. Można zaplanować więc krótki wyjazd. W tym terminie warto pomyśleć o dłuższym urlopie. Wystarczy wziąć 4 dni wolnego (16-19 sierpnia), a urlop będzie trwał 9 dni.

W sierpniu wypada również niedziela handlowa – 28 sierpnia 2022 r.

Jak zaplanować urlop jesienią 2022 r.?

Urlop jesienią 2022 r. można zaplanować na przełomie października i listopada. Weekend 29-30 października można wydłużyć o 2 dni, biorąc tylko jeden dzień urlopu (31 października czyli poniedziałek). 1 listopada wypada bowiem we wtorek. Biorąc kolejne 3 dni urlopu (3, 4 i 5 listopada), można uzyskać aż 9 dni wolnego pod rząd. Jeśli zamierzasz mieć jeszcze dłuższy urlop, złóż wniosek o 8 dni urlopu (31 października, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 listopada), a wolne wydłuży się do 16 dni (od 29 października do 13 listopada 2022 r.). Święto Niepodległości RP, 11 listopada, wypada w tym roku w piątek.

Boże Narodzenie 2022

Boże Narodzenie w 2022 r. czyli 25 i 26 grudnia wypadają w tym roku w niedzielę i poniedziałek. Wigilia jest więc w sobotę. Grudniowe święta to w tym roku tylko 1 dzień dodatkowego wolnego wypadający w poniedziałek. Fani dłuższych grudniowych wypoczynków będą zapewne brali wolne po świętach a przed Sylwestrem, czyli na 4 dni od 27 do 30 grudnia. Stary Rok będziemy żegnać w weekend - 31 grudnia 2022 r. to sobota, a 1 stycznia 2023 r. to niedziela.

W grudniu są aż dwie niedziele handlowe - 11 i 18 grudnia 2022 r.

Urlop w 2022 r. – kiedy najlepiej zaplanować?

Podsumowując, urlop w 2022 r. warto wziąć w styczniu, na przełomie kwietnia i maja, w czerwcu, na przełomie października i listopada oraz w grudniu. Warto pomyśleć także o wakacjach, np. w sierpniu – można zaplanować je w okresie 15 sierpnia, który jest wolny od pracy. Oto nasze propozycje:

Urlop zimowy 2022 - pierwszy dłuższy wyjazd można zaplanować już na początku stycznia (1-9 stycznia czyli 3 lub 4 dni urlopu wypoczynkowego), by odetchnąć i nabrać sił do pracy na pierwsze miesiące nowego roku; Majówka 2022 (urlop wiosenny) – drugi odpoczynek od pracy można zorganizować na początku maja – przedłużona majówka może trwać od 30 kwietnia do 8 maja (4 dni urlopu wypoczynkowego); Czerwcówka 2022 (urlop wiosenny) – trzeci, krótszy urlop warto wziąć w czerwcu (16-19 czerwca czyli 1 dzień urlopu), można wybrać się na małą wycieczkę i podziwiać piękno późnej wiosny; Wakacje 2022 (urlop letni) – jeśli planujesz wyjechać w wakacje, czwarty urlop można zaplanować na sierpień w okolicach święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czyli 15 sierpnia; wniosek urlopowy zawierający 4 dni od 16 do 19 sierpnia daje 9 dni wolnego pod rząd; Urlop jesienny 2022 – najlepszym terminem na urlop jesienny będzie przełom października i listopada; dłuższe wolne można wziąć od 29 października aż do 13 listopada (8 dni urlopu daje 16 dni wypoczynku); natomiast krótszy urlop można zaplanować od 29 października do 6 listopada (4 dni urlopu dają 9 dni nieprzerwanego wolnego od pracy) Urlop świąteczny 2022 – jeśli należysz do osób, które lubią wypoczywać między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, złóż wniosek o 4 dni urlopu wypoczynkowego od 27 do 30 grudnia.

Czerwony kwadrat – niedziela handlowa

Bordowe koło – święto wolne od pracy

Niebieski kwadrat/prostokąt – długie weekendy, proponowane urlopy