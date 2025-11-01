REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?

01 listopada 2025, 21:49
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2 listopada
Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
Sergey Dzyuba
Shutterstock

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?

Co to za święto 2 listopada?

Dzień 2 listopada to tradycyjnie Dzień Zaduszny (tzw. Zaduszki). W liturgii kościołów łacińskich to właśnie ten dzień określany jest jako Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zatem to w tym dniu szczególnie powinniśmy pamiętać o naszych zmarłych bliskich, ponieważ oficjalne dzień 1 listopada jest dniem celebrującym święto Wszystkich Świętych. Dzień 1 i 2 listopada w sensie religijnym znacznie się więc od siebie różnią.

Jak podaje Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": "W całej Polsce 1- ego i tak ze 2-ego listopada przez wszystkie cmentarze przechodzą nieprzeliczone rzesze ludzi, odwiedzających groby swych bliskich. W tych dniach, na grobach płoną znicze na wszystkich składa się kwiaty. Obyczaj nakazuje zapalić światło także na grobach zapomnianych, takich których nie odwiedza już nikt bliski. Są to bowiem dni poświecone pamięci zmarłych i wielkie doroczne święta odprawiane ku ich czci. Terminy tych świąt wyznaczone zostały przez Kościół: w IX w., w 835 r. ustanowiona została, przez papieża Jana XI, uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) ku czci zmarłych świętych - już zbawionych - i to zarówno świętych wyniesionych na ołtarze, jak i nikomu nie znanych. Przeszło sto lat później w 998 r. ustanowiony został w Kościele (dzięki św.Odilonowi, opatowi benedyktynów w Cluny) Dzień Zaduszny (2 listopada), dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę czyśćcową.".

Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Nie, 2 listopada nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jednak wiele instytucji ustanawia tego dnia krótsze godziny pracy albo zwalnia pracowników z obowiązku świadczenia pracy, z prawem do zachowania 100% wynagrodzenia. W tym roku nie będzie w większości takiej potrzeby, ponieważ 2 listopada w 2025 r. wypada w niedzielę. Przy założeniu więc, że większość osób pracuje od poniedziałku do piątku, to niedziela - 2 listopada i tak dla większość będzie wolna.

Czy 2 listopada trzeba iść do kościoła?

W 2025 r. 2 listopada wypada w niedzielę, więc dla katolików jest to dzień, kiedy należy uczestniczyć we mszy świętej.

Akcja Znicz 2025

Akcja Znicz to coroczna akcja prewencyjna organizowana przez policję w okresie Wszystkich Świętych. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach w dniach wzmożonego ruchu związanego z odwiedzaniem cmentarzy.

Jakie są dni wolne od pracy w 2025?

Oprócz niedziel dniami wolnymi od pracy są jeszcze w 2025 r.:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - wigilia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Czy sklepy są otwarte 2 listopada?

1 listopada to jedno ze świąt, w których sklepy co do zasady są zamknięte, jednak oczywiście handel przy cmentarzach może się odbywać. Istnieje wiele placówek, których zakaz handlu nie dotyczy, i tak w dniu 1 listopada czy 2 listopada (niedziela) można zrobić zakupy:

  • na stacjach paliw płynnych;
  • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
  • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
  • w strefach wolnocłowych;
  • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
  • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
  • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
  • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
  • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
  • w przypadku handlu towarami z automatów;

Ponadto zakaz handlu nie obowiązuje m.in.: w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych; w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158)

Źródło: INFOR
