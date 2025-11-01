REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zawodowi kierowcy coraz bardziej deficytowym zawodem: czy branża transportowa jest w stanie sama sobie poradzić z tym problemem

Zawodowi kierowcy coraz bardziej deficytowym zawodem: czy branża transportowa jest w stanie sama sobie poradzić z tym problemem

01 listopada 2025, 12:51
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Zawodowi kierowcy rezygnują masowo z pracy - to największy obecnie problem branży transportowej
Zawodowi kierowcy rezygnują masowo z pracy - to największy obecnie problem branży transportowej
Shutterstock

KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych. To jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania w pracy kierowców zawodowych. Warunki ich pracy, które nie ulegają poprawie zgodnej z oczekiwaniami sprawiają, że zawodowi kierowcy trafili do kategorii zawodów deficytowych, a branży transportowej z tego powodu grozi paraliż.

Zaczyna się różnie: od przeciążenia, stresu związanego z koniecznością dotrzymania terminów lub poczucia monotonii. Gdy nic nie zapowiada zmiany, motywacja do pracy jest coraz mniejsza, aż wreszcie zupełnie znika. Skutek? Zawodowi kierowcy podejmują decyzję o złożeniu wypowiedzenia, a wtedy szansa na ich zatrzymanie jest minimalna.

Branża transportowa ma problem z zawodowymi kierowcami

To nie jednostkowe przypadki, a branżowy standard. Okazuje się bowiem, że aż 70 proc. przedsiębiorstw przewozowych w Europie ma poważne lub bardzo poważne problemy kadrowe, a dla kolejnych 18 proc. – umiarkowane.
Skutki odczuwa całe społeczeństwo: zakłócenia w łańcuchach dostaw prowadzą do problemów z zatowarowaniem sklepów, co wpływa na dostępność produktów i ich ceny. Jak właściciele firm mogą zapobiec tej sytuacji i dlaczego troska o dobrostan pracowników w trasie i podczas postoju jest najlepszą inwestycją w rozwój biznesu?

W badaniu przeprowadzonym w 2024 roku przedsiębiorcy działający w branży transportowej zostali poproszeni o ocenę biznesowych wyzwań w skali od 1 do 10. Listę czynników, które spędzają im sen z powiek, otwierają wysokie wynagrodzenia dla pracowników – średnia dla tej odpowiedzi wyniosła 8,89.
W pierwszej szóstce z wynikiem 7,91 znalazła się także opcja dotycząca braku kierowców. Wynika z tego, że czynniki kadrowe są jednym z ważniejszych wyzwań w branży transportowej, tuż obok wysokich cen energii, nieuczciwej konkurencji czy regulacji dotyczących emisji. Być może nawet najważniejszym – w końcu to pracownicy stanowią siłę napędową każdego biznesu.

Branża transportowa: dlaczego kierowcy rezygnują z pracy

Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? Jak wyjaśnia Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów w Grupie Eurowag, nakłada się na to wiele psychologicznych i socjologicznych czynników.

– Praca kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością – w pewnym zakresie za pojazd, towar czy dotrzymanie odpowiednich terminów. Do zawodowej presji możemy dodać stres związany z trudnymi warunkami podczas postojów, przede wszystkim perspektywą braku wolnych miejsc, ryzykiem kradzieży czy obawami o jakość zaplecza sanitarnego – mówi Kamil Wolański.
Przeciążenie pracą, zmęczenie i brak warunków do odpoczynku są prostą drogą do wypalenia zawodowego. Nie możemy ponadto zapominać, że mówimy o pracy siedzącej, często naznaczonej monotonią. Te kwestie również wpływają na pogorszenie nastroju i kondycji, a czasami również na podjęcie decyzji o odejściu z pracy – dodaje ekspert.

Problemy zawodowych kierowców: poprawa samopoczucia jest kluczowa

Wyzwania kadrowe nie pozostają bez echa wśród właścicieli firm transportowych. Ci z kolei podejmują różne działania, by zatrzymać dobrych i sumiennych pracowników. Aż 55 proc. przedsiębiorców wprowadza zmiany w organizacji pracy, z kolei 41 proc. decyduje się na znaczące podwyżki wynagrodzeń.
Część firm próbuje rozwiązać bieżące problemy, poszukując pracowników w innych krajach (35 proc. odpowiedzi) lub rozwijając system wewnętrznych szkoleń (13 proc.). Jednak zaledwie co dziesiąty przedsiębiorca zdecydował się na wdrożenie programów typu wellness lub innych pozafinansowych benefitów.

– Najczęściej wskazywany przez przedsiębiorców czynnik, czyli reorganizacja pracy kierowców, nie powinien ograniczać się wyłącznie do kwestii czasu kierowania pojazdem. Przestrzeganie przepisów w tym zakresie jest priorytetem dla przedsiębiorców, ale obok tego, równie istotne jest słuchanie samych pracowników. Branie pod uwagę ich potrzeb oraz osobistych preferencji kierowców w zakresie stylu pracy i jazdy np. w wyborze kierunku, trasy, systemu, w jakim im się lepiej jeździ, wpływa pozytywnie na relacje i może zaowocować dłuższą współpracą – tłumaczy Tomasz Czyż, Główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych, Grupa Eurowag.
– Ważny jest również komfort pracy kierowców, ich poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy. Aspekty te mogą zostać poprawione przy pomocy systemów telematycznych, które pozwalają zaplanować optymalną trasę i uniknąć typowych w życiu kierowcy problemów, na przykład niebezpiecznych miejsc czy stref ograniczeń dla samochodów ciężarowych. Tego typu ułatwienia zwiększają jakość i wydajność pracy, a jednocześnie redukują stres związany z nieprzewidzianymi zdarzeniami na trasie –dodaje ekspert.

Ekspert Tomasz Czyż dodaje, że elastyczne podejście do kierowcy może przynieść wiele dobrego firmie - Oferowanie kierowcom różnych systemów jazdy pozwala niekiedy zrekrutować większą ich liczbę, bo niektórzy wolą jeździć w modelu 2/2 (dwa tygodnie w trasie, dwa w domu), a inni 3 na 1.
Ograniczanie więc pracy do jednego, wybranego już schematu może skutkować tym, że pracodawca zmierzy się z mniejszą dostępnością kierowców. Warto także pamiętać o tym, że w branży TSL bardzo dobrze działa system rekomendacji pracodawców – zadowoleni kierowcy często polecają dane miejsce pracy, a za nowego pracownika, truckerzy mogą otrzymać dodatkowe benefity – zaznacza ekspert.

Kierowcy zawodowi: komfort na trasie przekłada się na biznes w branży transportowej

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Przede wszystkim ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego i rezygnacji z pracy, co aktualnie jest jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców z branży TSL.
Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie jednego biznesu – zatrzymanie kierowców w pracy poprawi sytuację wielu innych firm korzystających z usług transportowych, co przełoży się na komfort całego społeczeństwa. Wielu konsumentów nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, że to właśnie braki kadrowe w branży transportowej mogą być przyczyną braku określonych produktów na sklepowych półkach czy wydłużonego czasu oczekiwania na zamówiony w sieci towar.

Sposoby na zwiększenie zadowolenia kierowców z wykonywanej pracy będą głównym tematem bezpłatnego webinaru organizowanego przez Eurowag – dostawcy rozwiązań dla transportu drogowego.
O potrzebach pracowników i praktycznych pomysłach na ich spełnienie opowie Iwona Blecharczyk – zawodowa truckerka, właścicielka firmy transportowej Imagination i influencerka, której kanał w serwisie YouTube obserwuje już 1,16 mln osób.

– Z własnego doświadczenia wiem, jak wygląda praca na trasie i ile satysfakcji może przynieść. Dzięki temu, że wybrałam tę ścieżkę kariery, przeżyłam wiele ciekawych przygód i odwiedziłam kilkadziesiąt krajów na całym świecie. Po drugiej stronie zawodowych blasków są jednak również cienie – wyjaśnia Iwona Blecharczyk.
– Poczucie samotności, wyzwania na trasie, obawy związane z poruszaniem się po nowych miejscach czy przebywaniem na nieco mniej znanym postoju – te sytuacje i emocje również nie są mi obce. Podczas webinaru podzielę się swoimi doświadczeniami z pracy, a także zdradzę kilka sposobów na pokonanie zawodowej rutyny, przyciągnięcie nowych pracowników do firmy i zatrzymanie tych, którzy myślą o odejściu – dodaje influencerka.

Zawodowi kierowcy: wygodny i czysty postój poza zasięgiem

O skali wyzwań, z którymi mierzą się kierowcy, świadczą dane Komisji Europejskiej. Aktualnie na terenie UE brakuje ponad 390 tys. miejsc parkingowych dla kierowców zawodowych, a według szacunków do 2040 roku liczba ta przekroczy 480 tys.
Dostępne parkingi nie spełniają podstawowych oczekiwań kierowców. Jedynie 2 proc. badanych określa je jako czyste , a coraz poważniejszym wyzwaniem jest zapewnienie kierowcom bezpieczeństwa, ochrony przed kradzieżą, a nawet dostępu do pryszniców czy toalet.

Autopromocja

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Zapisz się na newsletter

Autopromocja

REKLAMA

