Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]

Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]

03 września 2025, 09:46
[Data aktualizacji 03 września 2025, 09:48]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
praca, zatrudnienie, prawa, obowiązki
Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnienie w Polsce opiera się na dwóch odmiennych fundamentach prawnych – prawa pracy i prawa cywilnego. Wybór formy umowy determinuje zakres uprawnień, obowiązków oraz stopień ochrony pracownika. Zrozumienie różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi pozwala być świadomym swoich praw oraz dawać poczucie bezpieczeństwa, zarówno zawodowego jak i finansowego.

Formy zatrudnienia oraz podstawowe prawa i obowiązki [umowa o pracę, zlecenie, dzieło]

Zatrudnienie w Polsce opiera się na dwóch odmiennych fundamentach prawnych – prawa pracy i prawa cywilnego. Wybór formy umowy determinuje zakres uprawnień, obowiązków oraz stopień ochrony pracownika. Zrozumienie różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi pozwala być świadomym swoich praw oraz dawać poczucie bezpieczeństwa, zarówno zawodowego jak i finansowego. Podział form zatrudnienia jest taki, że w praktyce wyróżniamy dwie główne kategorie zatrudnienia:

  • Zatrudnienie niepracownicze regulowane przez Kodeks cywilny.

Jakie są więc możliwości zatrudnienia pracowniczego?

  1. Umowa o pracę
  2. Powołanie
  3. Mianowanie
  4. Wybór
  5. Spółdzielcza umowa o pracę

Jakie są więc możliwości zatrudnienia cywilnoprawnego (niepracowniczego)?

  1. Umowa zlecenie
  2. Umowa o dzieło.

Jakie są kluczowe różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?

Kluczowe różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi są następujące:

  • Podporządkowanie: zatrudnienie pracownicze: pełne – pracownik działa według poleceń pracodawcy i pod jego kierownictwem, zatrudnienie cywilnoprawne: brak lub ograniczone
  • Konieczność osobistego wykonania pracy: zatrudnienie pracownicze: tak, brak odstępstw, zatrudnienie cywilnoprawne: zwykle nie, aczkolwiek możliwe podwykonawstwa (jednak przy umowie o dzieło nie)
  • Wynagrodzenie: zatrudnienie pracownicze: gwarantowane minimalne, stałe terminy wypłat, zatrudnienie cywilnoprawne: ustalane swobodnie między stronami - aczkolwiek przy zleceniu też jest gwarantowane minimalne
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego: zatrudnienie pracownicze: tak (20 lub 26 dni rocznie), zatrudnienie cywilnoprawne: nie dotyczy
  • Ryzyko związane z pracą: zatrudnienie pracownicze: po stronie pracodawcy, zatrudnienie cywilnoprawne: po stronie zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła
  • Rozwiązanie umowy: zatrudnienie pracownicze: z zachowaniem formy i okresów wypowiedzenia, zatrudnienie cywilnoprawne: dowolnie – zgodnie z treścią umowy
  • Składki ZUS: zatrudnienie pracownicze: odprowadzane przez pracodawcę, zatrudnienie cywilnoprawne: częściowo, zależnie od umowy

Umowa o pracę – istota i cechy

Umowa o pracę tworzy stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem, regulowany jest Kodeksem pracy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, za stałe wynagrodzenie. Pracodawca natomiast kieruje pracą, odpowiada za organizację, a także ponosi finansowe i techniczne ryzyko działalności. Cechy charakterystyczne stosunku pracy: podporządkowanie pracownika przełożonemu, obowiązek osobistego świadczenia pracy, wynagrodzenie w określonej wysokości i terminie, powtarzalność obowiązków w regularnych przedziałach czasowych, odpowiedzialność pracodawcy za ryzyko techniczne, osobowe, gospodarcze i socjalne.

Zatrudnienie pracownicze: gwarancje minimalnego wynagrodzenia

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do minimalnej płacy krajowej. W 2025 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4666 zł. Składniki wliczane do tej kwoty mogą obejmować zarówno pensję zasadniczą, jak i premie regulaminowe, z wyłączeniem dodatków jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za nadgodziny czy dodatków za pracę w warunkach szczególnych. Termin wypłaty wynagrodzenia ustalany jest w regulaminie lub umowie, jednak nie może on przekroczyć 10 dni od zakończenia miesiąca, za który wynagrodzenie się należy.

Zatrudnienie pracownicze: rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę może wygasnąć (przez zakończenie okresu trwania umowy czy też śmierć pracownika/ pracodawcy. Umowa o prace może też zostać rozwiązana w następujący sposób:

  • Porozumienie stron.
  • Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  • Rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. ciężkie naruszenie obowiązków).

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać przyczynę uzasadniającą decyzję, zwłaszcza gdy dotyczy ono umowy na czas określony lub nieokreślony.

Zatrudnienie pracownicze: prawa pracownika

Do najważniejszych praw pracowniczych możemy zaliczyć:

  • coroczne, płatne urlopy wypoczynkowe (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy),
  • urlopy okolicznościowe (np. w związku z narodzinami dziecka),
  • przerwy i odpoczynki zgodnie z przepisami o czasie pracy,
  • limit nadgodzin i obowiązkowa rekompensata (czas wolny lub dodatek),
  • ochrona przed zwolnieniem m.in. dla kobiet w ciąży oraz pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich,
  • bezpieczeństwo socjalne wynikające z odprowadzania składek (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne),
  • prawo do bezpłatnej opieki medycznej finansowanej przez składkę zdrowotną,
  • nadzór przestrzegania przepisów przez Państwową Inspekcję Pracy oraz możliwość dochodzenia roszczeń przed sądami pracy.

Zatrudnienie pracownicze: obowiązki pracownika

Do najważniejszych obowiązków pracownika w ramach zatrudnienia pracowniczego możemy zaliczyć:

  • wykonywanie pracy starannie i sumiennie,
  • stosowanie się do poleceń przełożonych, o ile nie są sprzeczne z prawem lub umową,
  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i regulaminu zakładu,
  • zachowanie zasad BHP i przeciwpożarowych,
  • ochrona mienia pracodawcy i zachowanie tajemnicy służbowej,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

Umowa zlecenie – specyfika i ograniczenia

Umowa zlecenie to najpopularniejsza forma cywilnoprawna, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego działania, do wykonania zlecenia. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. W przeciwieństwie do umowy o pracę, nie wymaga ona podporządkowania w pełnym zakresie ani osobistego wykonania czynności (choć zleceniobiorca odpowiada za rzetelność wykonania). Umowa zlecenie nie daje prawa do urlopu wypoczynkowego ani większości innych świadczeń pracowniczych. Umowa zlecenie pozwala na dużą elastyczność współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, ale niesie też za sobą specyficzne prawa i obowiązki. Kontrakt zlecenia jest regulowany Kodeksem cywilnym, a nie Kodeksem pracy. Oznacza to, że:

  • strony umowy (zleceniodawca i zleceniobiorca) ustalają warunki działania w sposób swobodny, pod warunkiem, że nie łamią przepisów cywilnych;
  • przedmiotem zlecenia jest staranne świadczenie usług, a nie osiągnięcie określonego rezultatu; zlecenie może być jednorazowe, a praca na podstawie umowy o pracę ma charakter czynności wykonywanych w sposób ciągły, powtarzający się;
  • zleceniobiorca odpowiada głównie za właściwy proces wykonania zlecenia, a nie za sam efekt końcowy.
W umowie zlecenia wyróżniamy dwie strony: zleceniodawca, który zleca wykonanie określonych czynności i zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia; zleceniobiorca, który podejmuje się wykonania zleconych czynności z należytą starannością. Zleceniobiorca zachowuje pewną niezależność – nie podlega pełnemu kierownictwu jak w umowie o pracę. Jednocześnie jednak odpowiada za własne błędy w procesie świadczenia usług.

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie usługi osobie trzeciej wyłącznie wtedy, gdy: przewiduje to treść umowy, wynika to z powszechnie przyjętych zwyczajów, okoliczności zmuszają go do takiego rozwiązania. W każdym z tych przypadków zleceniobiorca musi niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę o danych zastępcy. Po przekazaniu zlecenia odpowiada on jedynie za należyty wybór osoby, nie za każde zdarzenie losowe. Jeśli jednak zastępstwo nastąpi wbrew umowie, a mienie zleceniodawcy ulegnie zniszczeniu lub utracie, ponosi pełną odpowiedzialność także za zdarzenia przypadkowe, chyba że bez względu na zastępstwo szkoda i tak by powstała.

Zatrudnienie cywilnoprawne: wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa

Zgodnie z prawem, każda umowa zlecenie jest odpłatna – chyba że strony wyraźnie zastrzegą pracę nieodpłatną. Od 1 stycznia 2025 roku zleceniobiorca nie może otrzymywać stawki niższej niż 30,50 zł brutto za godzinę pracy. Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana w pieniądzu. Dla umów trwających powyżej miesiąca płatność musi następować nie rzadziej niż raz na 30 dni. Zleceniodawca może potrącać z wynagrodzenia opłaty lub kary umowne, o ile nie służy to obejściu prawa i nie narusza zasad współżycia społecznego.

Zasady wypowiedzenia umowy zlecenia

Co ważne istnieje prawo zleceniodawcy do wypowiedzenia umowy. Trzeba wiedzieć, że zleceniodawca może zakończyć umowę w dowolnym momencie. Po wypowiedzeniu musi zwrócić poniesione przez zleceniobiorcę wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Gdy zlecenie było odpłatne, wypłaca się proporcjonalną część wynagrodzenia za wykonane czynności. Jeśli zerwanie umowy nastąpiło bez uzasadnionego powodu, zleceniodawca dodatkowo naprawia ewentualną szkodę.

Prawo zleceniobiorcy do wypowiedzenia umowy zlecenia

Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Jednak istotne jest to, że w przypadku umowy odpłatnej, jeśli wypowiedzenie nastąpi bez ważnej przyczyny, zleceniobiorca odpowiada za powstałą szkodę. Strony nie mogą wcześniej wyłączyć prawa do wypowiedzenia z ważnych przyczyn. W tego typu umowach nie ma ściśle określonego okresu wypowiedzenia.

Zatrudnienie cywilnoprawne: umowa o dzieło

Choć umowa zlecenie i umowa o dzieło to obie umowy cywilnoprawne, różnią się znacząco. Umowa o dzieło dotyczy wydania konkretnego rezultatu (dzieła), a nie samego procesu. Nie ma w niej minimalnej stawki godzinowej – strony same określają wartość wynagrodzenia. Umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym, chyba że wykonywana jest równolegle w ramach stosunku pracy dla tego samego podmiotu. Zwykle jest zawierana z twórcami, którzy mają za zadanie wytworzyć utwór, konkretne dzieło, często o autorskim charakterze. W umowie o dzieło brak elementów podporządkowania czy stałego wymiaru czasu pracy. Nie obejmuje też ochrony socjalnej ani prawa do urlopu.

Wybór formy zatrudnienia – co uwzględnić?

Wybierając umowę, warto wziąć pod uwagę:

  • oczekiwany poziom ochrony socjalnej,
  • możliwość urlopów i przerw,
  • zakres odpowiedzialności za wynik i proces pracy,
  • sposób rozliczeń podatkowych i składkowych,
  • elastyczność czasu i miejsca wykonywania obowiązków.

Podsumowując, każda forma zatrudnienia niesie za sobą inne prawa, obowiązki i poziom ochrony. Umowa o pracę gwarantuje stabilność i szeroki katalog świadczeń, natomiast umowy cywilnoprawne – większą swobodę i elastyczność, ale mniejszą ochronę pracowniczą. Świadomy wybór umowy pozwala dopasować model zatrudnienia do indywidualnych potrzeb, celów zawodowych i stylu życia.

