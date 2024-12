Opieka 75+: MRPiPS zapewnia, że program będzie kontynuowany w 2025 r.

Program „Opieka 75+” w 2025 r. będzie kontynuowany – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Planowane jest doprecyzowanie niektórych założeń programu.

Program „Opieka75+” będzie kontynuowany

Program „Opieka 75+” realizowany jest w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla niektórych osób w wieku 75 lat i więcej.

REKLAMA

Autopromocja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na poselską interpelację, poinformowało, że w 2025 r. zamierza utrzymać program „Opieka 75+”. Planowane jest też doprecyzowanie niektórych założeń programu w oparciu o uwagi zgłoszone m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.

- W nadchodzącym roku planowana jest kontynuacja realizacji programu „Opieka 75+” i jest on obecnie na etapie opracowywania. Wysokość środków przeznaczona na realizację ww. programu jest uzależniona od ostatecznej akceptacji jego założeń oraz od przyjęcia kwot zawartych, m.in. na ten cel, w projekcie ustawy budżetowej – wyjaśniła wiceszefowa resortu Katarzyna Nowakowska.

Wiceminister zaznaczyła również, że w toku prowadzonych prac nad aktualizacją programu „nie jest planowana zmiana kryterium dotyczącego bezpośrednich adresatów programu, tj. gmin do 60 tys. mieszkańców”. Według danych GUS z 2023 r., na 2477 gmin w Polsce, 2 411 gmin to gminy do 60 tys. mieszkańców. Oznacza to, że z programu będzie mogło skorzystać 97,3 proc. gmin. Jak podkreśla resort, udział w programie jest dobrowolny „i ostatecznie to władze lokalne decydują, czy dana gmina przystąpi do realizacji programu, czy też nie”.

Wsparcie gmin w zakresie pomocy społecznej

Program „Opieka 75+” dotyczy wsparcia gmin w realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

- Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie – wskazała Nowakowska.

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem. Program nie uwzględnia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.