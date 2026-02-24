REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Koniec z 800+ a w zamian BON: kto za a kto przeciw tej propozycji?

Koniec z 800+ a w zamian BON: kto za a kto przeciw tej propozycji?

24 lutego 2026, 16:38
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Koniec z 800+ a w zamian BON: kto za a kto przeciw tej propozycji?
Koniec z 800+ a w zamian BON: kto za a kto przeciw tej propozycji?
Forsal.pl

Wracamy z ważnym tematem, jest aktualizacja! Świadczenie wychowawcze powszechnie znane jako program 800+ zostało stworzone, aby wspierać rodziców w opiece nad dziećmi i pokrywaniu ich potrzeb. Chociaż w teorii przekazywane środki powinny poprawiać sytuację materialną całych rodzin, w praktyce spora część kwoty bywa wydawana na cele zupełnie niezwiązane bezpośrednio z najmłodszymi – na bieżące wydatki domowe, a niekiedy nawet na wyłącznie osobiste potrzeby opiekunów. Nie jest to bynajmniej atak na rodziny, a jedynie obserwacja powszechnie spotykanej rzeczywistości, z którą zgadza się wiele osób. Powstaje zatem pytanie, czy taki sposób wykorzystywania świadczenia może skłonić do zmiany jego formy, na przykład zastąpienia przelewów gotówkowych bonami celowymi, które będzie można wydać wyłącznie na potrzeby dziecka.

rozwiń >

Czy taki sposób wykorzystania świadczenia może skłonić do zmiany jego formy, np. zastąpienia gotówki bonami celowymi? To pytanie pojawia się w dyskusjach czytelników. Niektórzy uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczanie tych pieniędzy na konkretne potrzeby dzieci – korepetycje, zajęcia dodatkowe czy sprzęt edukacyjny. Inni jednak podkreślają, że dawniej rodziny radziły sobie bez 800+, a dzieci nie były pozbawione podstawowych dóbr.

Zobacz również:

Punktem wyjścia do rozważań i podsumowania opinii wielu osób, tych młodych - dzieci na które jest pobieranie świadczenie - jak i starszych - rodziców, którzy pobierają świadczenie - jest między innymi problem z należytym rozdysponowaniem świadczeniem 800+. Oczywiście bardzo krzywdzące i nieprawdziwe byłoby powiedzenie, że wszyscy rodzice nie szanują otrzymywanego 800+ i niewłaściwie jest wydatkują. Z całą pewnością tak nie jest. Nie można generalizować i jednakowo traktować społeczeństwa, "wrzucając wszystkich do jednego worka".

Zobacz również:

Koniec z 800+ a w zamian BON: kto za a kto przeciw tej propozycji?

Teoretycznie świadczenie 800 zł na dziecko (a w przypadku większej liczby dzieci – 1600, 2400, 3200 zł itd.) ma służyć pokryciu kosztów wychowania, opieki i podstawowych potrzeb maluchów. Jednak praktyka bywa zupełnie inna – jak pokazują komentarze w sieci, rozmowy z młodymi ludźmi i rodzicami.

Pomysł zastąpienia programu 800+ bonem to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Bon jako alternatywa dla bezpośredniego wsparcia finansowego mógłby wprowadzić bardziej ukierunkowaną pomoc, na przykład na edukację, zdrowie lub rozwój dzieci. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że mogłoby to zapobiec niewłaściwemu wydawaniu środków i lepiej wspierać rzeczywiste potrzeby dzieci. Krytycy natomiast obawiają się, że wprowadzenie bonów mogłoby ograniczyć swobodę wyboru rodziców i być trudniejsze w realizacji administracyjnej. Kluczowym wyzwaniem byłoby zapewnienie, że taki system faktycznie przyniesie korzyści dzieciom oraz że będzie sprawiedliwy i efektywny dla rodzin w różnych sytuacjach życiowych.

Bony są i funkcjonują całkiem dobrze. Jedni powiedzą to powrót do kartek, drudzy zrealizują bon 800+ i będą zadowoleni

Ponadto punktem wyjścia do niniejszych rozważań i wręcz propozycji/ postulatów/ petycji, które się pojawiają (takich postulatów de lege ferenda - co do zmiany prawa) - była dobrze funkcjonująca instytucja bonu turystycznego. Co więcej na polskim rynku pracy, w polskiej gospodarce funkcjonuje np. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, bony pracownicze, bony świąteczne, kulturalne lub sportowe finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są też regionalne bony turystyczne, bony energetyczne, bony socjalne. Czy tak też mogłoby być z bonem na 800+?

Czy możliwe jest, aby świadczenie 800+ nie było pobieranie w formie pieniężnej, a bonu na konkretne cele: żywnościowe, edukacyjne, usługowe? Za pomocą bonu turystycznego można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Podobnie byłoby z bonem 800+ realizowany byłby przez sklepy zajmujące się sprzedażą żywności, ubrań, artykułów szkolnych, akcesoriów turystycznych. Wchodziłyby w to pewnie tez usługi: edukacyjne i inne na rzecz rozwoju dzieci a nie rodziców!

Badania i doniesienia z grup rodzicielskich są bezlitosne: zaledwie 30-35% pieniędzy z 800+ trafia realnie na dziecko. Reszta? Konsumpcja dorosłych

W różnych grupach Internetowych, które można byłoby sumarycznie nazwać „Mamy na zakupach 800+ co kupujemy?” (bo jednak częściej mamy dokonują wpisów na takich grupach), dominują:

  • iPhone, AirPods, PS5, nowe laptopy
  • wakacje all-inclusive bez dzieci
  • tatuaże, botoks, przedłużanie rzęs, brwi
  • jedzenie na mieście (McDonald, KFC, sushi)
  • nowe ubrania i buty dla rodziców
  • paczki z Temu/Shein/Aliexpress
  • ratę za telefon / samochód
  • papierosy i alkohol
  • „Weekend tylko dla mnie”
  • gry losowe i zakłady bukmacherskie
  • kolejny zwierzak (pies, kot, fretka)
  • kredyt na meble / AGD.

Szok? Nie, to realia. W takiej sytuacji dawana przez państwo gotówka nie jest w żaden sposób kontrolowana. A ewentualne bony (na żywność + odzież + artykuły szkolne + obiady + wyprawka) to byłaby realna pomoc dziecku. W praktyce w wielu krajach UE istnieje takie sprawdzone rozwiązanie: Child Benefit vouchers. Oczywiście w różnych krajach ma ono różny charakter, ale generalnie jest to program bonów na opiekę nad dziećmi, na różne zakupy, usługi. Takie bony są częścią rządowej polityki opieki nad dziećmi i działają za pośrednictwem różnych programów. W ten sposób rodzice mogą pokryć część kosztów opieki nad dziećmi.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Ustawa jasno wskazuje: Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ważne

Potwierdza to aktualne orzecznictwo, np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lutego 2025 r., II SA/Łd 825/24: Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Po co było wprowadzone 500+ a później 800+?

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że: "Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. Wykształcenie i przygotowanie do życia dzieci wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla osób, u których pozostają one na utrzymaniu, w szczególności w rodzinach wieloosobowych. W związku z powyższym, rodziny często napotykają bariery ekonomiczne związane z wielkością dochodu. Niezbędne jest więc wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie. Projektowana ustawa pozwoli zmniejszyć istniejące obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczególności wśród młodych ludzi decydujących się na posiadanie potomstwa, zwłaszcza drugiego i kolejnego dziecka.".

Bony rodzinne zamiast 800+. Czy wejdą? „To moje pieniądze, wydam jak chcę!” – Dlaczego ta postawa jest toksyczna?

Co by się zmieniło po wprowadzeniu bonów 800+? Wydaje się, że po wprowadzeniu bonu mogłoby dojść do spadku otyłości u dzieci. Dzieci mogłyby osiągać lepsze wyniki w nauce. Więcej dzieci korzystałoby z kolonii i z zajęć dodatkowych - pieniądze realnie byłyby wydatkowane na dzieci a nie na dorosłych. W założeniu 800+ miało chronić dzieci. Zamiast tego stało się dofinansowaniem stylu życia dorosłych (w wielu przypadkach, oczywiście nie wszystkich!). Niestety często dotyczy to rodzin z problemami, z trudnego środowiska, rodzin wielodzietnych, rodzin na wsiach - ale oczywiście nie chodzi o stygmatyzowanie. Często bowiem problem dotyczy rodzin zamożnych (paradoksalnie).

Likwidacja 800+ a w zamian bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Decyzja jeszcze nie zapadła - ale w Internecie i wśród komentarzy naszych Czytelników wrze!

Likwidacja 800+ a w zamian bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Decyzja jeszcze nie zapadła - ale w Internecie i wśród komentarzy naszych Czytelników wrze, dla przykładu [pisownia oryginalna]:

  • "Do całkowitej likwidacji, stop rozdawnictwu".
  • "Dobrze byłoby dawać bony na korepetycje , dodatkowe lekcje językowe i hobby (pływanie , piłka nożna , kickboxing )".
  • "800+ nie idzie tylko na jedzenie i ubrania dla dzieci ale też na lepsze wakacje dla nich, ferie, półkolonie, korepetycje, nie wszyscy wydają je na głupoty".
  • "I znowu dla patologii a nie pracujących ludzi🤦♀️ my odkładamy te pieniadze dla dzieciaków, każdy ma prawo decydowac na co je przeznaczyc"
  • "Wszystko fajnie do czasu ile można tych ubrań kupować 🤦"
  • "Powinni pozabierac wszystko dawniej nie bylo niczego zadnych 8oo plus i rodzice dawali rade"
  • "Prezydent tego nie podpisze. Ładnie Chcą przekręcić ludzi. Sobie niech dadzą wypłaty w rządzie w, bonach i zobaczymy.".

Inną opcją jest podwyżka 800+ do np. 1100 zł - jak również postulują rodzice

Kiedy była podwyżka świadczenia z 500 na 800+ w przemówieniu senator Haliny Biedy w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad, można było usłyszeć: " Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowa wysokość świadczenia wychowawczego – 800 zł – będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. i jest to w gruncie rzeczy waloryzacja inflacyjna. Znaczny wzrost inflacji od kilku lat określa realną wartość świadczenia w wysokości 500 zł.

Należy podkreślić, że decyzja w sprawie podniesienia dotychczasowej kwoty świadczenia jest jak najbardziej słuszna, jednak w mojej opinii regulacja ta powinna obowiązywać od 1 września, na co wskazywała sejmowa mniejszość. W przypadku braku możliwości sprawnego i skutecznego wdrożenia ustawy w tym terminie można wskazać dogodny i ostateczny termin realizacji z odpowiednim wyrównaniem. Styczeń jest terminem zdecydowanie zbyt odległym, a problemy związane z inflacją dotykają rodziców już tu i teraz, również w perspektywie organizacji wypoczynku letniego dla swojego dziecka czy wydatków, które zostaną poniesione w związku z nowym rokiem szkolnym.". Czy nie czas, już po 2 latach na podwyżkę świadczenia?

Zobacz również:

Czy czas na odważną decyzję, czy to czas, aby zamienić 800+ w bon celowy – na jedzenie, ubrania, książki, obiady szkolne, wyprawkę i zajęcia pozalekcyjne. Bo jeśli nie szanujemy pieniędzy przeznaczonych na dzieci to po co w ogóle udajemy, że ten program im pomaga? Tak powiedziała jednak z matek zaniepokojona tym co czyta na grupach internetowych. Póki co, to tylko propozycja i postulaty pewnych środowisk, ale wszystko jest możliwe.

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576)

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Jaki jest cel świadczenia wychowawczego 800+ według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

"Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych."

Czy możliwa jest zamiana świadczenia 800+ na bon 800+ na konkretne cele: żywnościowe, edukacyjne, usługowe?

Pojawiają się propozycje i postulaty, aby świadczenie 800+ było wypłacane w formie bonu na konkretne cele. Póki co, jest to tylko propozycja i postulaty pewnych środowisk, ale wszystko jest możliwe.

Jakie zakupy i usługi obejmowałby bon 800+ według postulowanych rozwiązań?

Bon 800+ byłby realizowany przez sklepy sprzedające żywność, ubrania, artykuły szkolne, akcesoria turystyczne. Bon 800+ obejmowałby też usługi edukacyjne i inne na rzecz rozwoju dzieci.

Ile środków z 800+ trafia realnie na dziecko wg badań i doniesień z grup rodzicielskich?

Badania i doniesienia z grup rodzicielskich wskazują, że zaledwie 30-35% pieniędzy z 800+ trafia realnie na dziecko. Reszta? Konsumpcja dorosłych.

Jak działał bon turystyczny wskazywany jako punkt wyjścia dla bonu 800+?

Za pomocą bonu turystycznego można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

