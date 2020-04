Kwarantanna po powrocie z zagranicy - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy także dla domowników

Kwarantanna dla domowników osoby powracającej z zagranicy

Także domownicy mogą dostać zasiłek, gdy zostaną objęci kwarantanną. Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje obecnie także współmieszkańców. Wszyscy ubezpieczeni, którzy przechodzą taką obowiązkową kwarantannę, mają prawo do świadczeń chorobowych pod warunkiem, że mają ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego.

- Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko tą osobę, która wróciła z zagranicy. Teraz muszą w niej zostać także osoby, które mieszkają wspólnie z osobą, która wróciła z zagranicy – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Osoba, która przekroczy granice musi podać dane domowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy z automatu zostają także objęci kwarantanną – wyjaśnia.

Prawo do świadczeń chorobowych

Zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie tych przepisów również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br., którzy odbywają obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń chorobowych. Jest to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek chorobowy finansowany z funduszu chorobowego.

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Rzeczniczka wyjaśnia, że podstawą do wypłaty zasiłku w tej sytuacji jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny.

- Trzeba mieć świadomość tego, że prawo do zasiłku podczas kwarantanny mają tylko osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy dostaną pieniądze, jeśli opłacają składki chorobowe, które w ich przypadku są dobrowolne – zastrzega rzeczniczka.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-zlecenia u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej Zakładu jest instrukcja, jak to zrobić.