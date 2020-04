Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1 marca 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. wzrosły kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (jest to minimum, jakie należy zapewnić osobie otrzymującej zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne). Kwoty wolne od potrąceń podlegają bowiem waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. Jest to już druga waloryzacja kwotowa. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków obowiązują w wysokości właściwej dla rodzaju tytułu egzekucyjnego lub innego potrącenia. Nie zmieniły się natomiast granice potrącenia z zasiłków (są to maksymalne kwoty, o jakie można obniżyć zasiłek).

Zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że w tym zakresie o wysokości granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń decydują przepisy ustawy emerytalnej. Wskazanych przepisów nie stosuje się jednak do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy. W przypadku dokonywania potrącenia z tego rodzaju świadczenia należy uwzględnić regulacje Kodeksu pracy (art. 87-871 Kodeksu pracy).

Warto przypomnieć, że granicę potrącenia z zasiłku (jest to najwyższa kwota, jaką można potrącić) należy ustalić od kwoty brutto zasiłku, czyli uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy (art. 140 ustawy emerytalnej). Natomiast samego potrącenia dokonuje się od kwoty netto zasiłku (po odliczeniu podatku), uwzględniając określoną dla danego rodzaju zobowiązania wysokość kwoty wolnej. Potrąceń i egzekucji nie należy dokonywać, jeżeli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy wysokość zasiłku jest niższa niż kwota wolna od potrąceń i egzekucji (art. 141 ust. 1b ustawy emerytalnej).

Tabela. Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłku obowiązujące do 29 lutego 2020 r. i od 1 marca 2020 r. (przy założeniu, że zasiłek przysługuje za cały miesiąc)