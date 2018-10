Diety zagraniczne 2018/2019

Rozporządzenie – zakres podmiotowy

Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu służbowej i zagranicznej podróży służbowej. Stosuje się je także do pracowników spoza sfery budżetowej, chyba że pracodawca określił inne zasady w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy bądź w umowie o pracę (jeżeli pracodawcy nie obejmuje układ zbiorowy pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania).

Należności za podróż służbową

W świetle art. 775 Kodeksu pracy: § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Aby dany wyjazd mógł być nazwany podróżą służbową musi spełniać trzy warunki: wyjazd na polecenie pracodawcy, wyjazd poza stałe miejsce pracy oraz w celu wykonania zadania służbowego.

Wspomniane w kodeksie należności to diety oraz zwrot kosztów:

przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Diety rozróżniamy, zgodnie z miejscem odbywania podróży, na krajowe i zagraniczne.

Zagraniczna podróż służbowa

W celu ustalenia prawidłowej wysokości diety za daną podróż należy w pierwszej kolejności zbadać, czy rzeczywiście mamy do czynienia z podróżą służbową, a następnie należycie określić długość wskazanego wyjazdu. W tym celu rozporządzenie doprecyzowuje moment jej rozpoczęcia i zakończenia. Uzależniony jest on od rodzaju środka komunikacji. Jeśli pracownik używa środka komunikacji lądowej podróż zagraniczną liczymy od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju. W przypadku samolotu - od chwili startu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju. Natomiast w stosunku do środka komunikacji morskiej - od chwili wyjścia statku z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Warto zwrócić uwagę na fakt łączenia się podróży krajowej z podróżą zagraniczną, gdy punktem docelowym wyjazdu pracownika jest miejsce poza granicami Polski. Czy taką podróż rozlicza się wspólnie, czy osobno dla kraju i zagranicy? Rozdzielne potraktowanie takiej podróży może skutkować przyznaniem niższej diety, gdyż krajowa podróż służbowa trwająca poniżej 8 godzin nie uprawnia do otrzymania diety. W związku z występowaniem licznych wątpliwości, Główny Inspektorat Pracy dnia 2 lutego 2009 r. wydał swoje stanowisko w tej sprawie (GPP-417-4560-10/09/PE/RP). Zdaniem GIP krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej należy traktować oddzielnie, chyba że przypadają one w tej samej dobie podróży, wówczas można je uznać za całość. Jeśli jednak wyjazd i przyjazd pracownika odbywały się w innej dobie, rozlicza się dwie podróże krajowe i jedną zagraniczną.