Podróż służbowa – najważniejsze orzeczenia sądów w 2018 r.

Na początku warto zdefiniować pojęcie podróży służbowej. Zgodnie z Kodeksem pracy jest to każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. Każda z tych przesłanek musi być spełniona. Podróż służbową powszechnie określa się mianem delegacji.

Ustawa w zasadzie dość oszczędnie reguluje kwestie dotyczące podróży służbowej. Oczywiście jednoznacznie wskazuje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z delegacją. W wielu przypadkach odsyła jednak do rozporządzeń albo innych dokumentów i tak np. warunki wypłacania należności z tytułu podróży określa układ zbiorowy, regulamin wynagradzania bądź umowa o pracę. Praktyka uwidoczniła pewne kwestie sporne związane z interpretacją postanowień Kodeksu pracy w zestawieniu z regulacjami pracodawców. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga jednak orzecznictwo sądów.

Kierowcy także przysługuje godny nocleg

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2018 r. (I PK 210/16) kierowcy pojazdu ciężarnego przysługuje ryczałt z tytułu noclegów, mimo obecności w pojeździe specjalnej kabiny do spania, a nawet braku przedstawienia rachunku z noclegu. Pracownik taki także odbywa podróż służbową. Sąd Najwyższy przyznał, że pracodawca prywatny w zasadzie posiada większą swobodę w ustalaniu wysokości należności z tytułu kosztów delegacji i ma możliwość ukształtowania ich w sposób mniej korzystny niż to wynika z rozporządzenia wykonawczego właściwego ministerstwa. Niemniej jednak obowiązuje bezwzględny zakaz przerzucania na pracownika kosztów noclegu w podróży służbowej, a ponadto konieczne jest zachowanie ryczałtowego charakteru rozliczenia. Zgodnie z treścią uzasadnienia wyroku, sądy są uprawione, aby weryfikować na ile zachowany jest adekwatny priorytet między realnymi kosztami noclegu pracownika, a swoistym uśrednieniem, jakie niesie ze sobą struktura ryczałtu. Punktem wyjścia do takiej oceny jest wartość hipotetycznego noclegu w warunkach hotelowych. Podsumowując, kierowca w transporcie międzynarodowym ma prawo do noclegu umożliwiającego regenerację sił w godnych warunkach. Warunków takich raczej nie spełnia nocleg w kabinie. Dlatego też Sąd Najwyższy uznał, że ryczałt przewidziany w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy powinien zostać tak ukształtowany, aby dawał rzeczywistą, a nie iluzoryczną możliwość zrealizowania tej potrzeby.