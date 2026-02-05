REKLAMA

Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia

Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia

05 lutego 2026, 14:07
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
IT
Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia
Shutterstock

Choć zapotrzebowanie na pracowników działów IT spada od kilku lat, w 2025 roku tempo tego trendu znacząco zwolniło. Równolegle rosnące wyzwania technologiczne i rynkowe umacniają znaczenie kompetencji IT w firmach, zwłaszcza w obszarach wsparcia efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i jakości procesów. W rezultacie rosną wymagania kompetencyjne wobec specjalistów, a największy popyt dotyczy dziś ról związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i automatyzacją procesów.

Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia

Popyt na specjalistów w firmowych działach wsparcia IT w ostatnich latach wyraźnie spada. Z danych Grafton Recruitment wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik zapotrzebowania w tym obszarze wyniósł 0,54 – to wynik o połowę niższy od benchmarku rynkowego dla wszystkich ról (1,01), trzykrotnie niższy niż na początku 2022 roku, kiedy firmy intensywnie zwiększały zespoły IT.

W ostatnich miesiącach spadkowy trend wyraźnie wyhamował. Choć firmy nie prowadzą intensywnie rekrutacji, nie obserwuje się już tak gwałtownych spadków zatrudnienia jak rok wcześniej. Organizacje utrzymują nowe podejście do budowania zespołów IT – koncentrują się na pozyskiwaniu specjalistów o kluczowych kompetencjach oraz systematycznym rozwijaniu umiejętności już zatrudnionych.

– Wyhamowanie spadkowego trendu może świadczyć o nadchodzącej stabilizacji w zapotrzebowaniu na specjalistów w działach IT. Jednocześnie coraz bardziej widoczna jest zmiana podejścia do pozyskiwania i rozwoju zespołów technicznych. Procesy rekrutacyjne są obecnie bardziej selektywne i skoncentrowane wokół specjalizacji i kompetencji, które realnie wspierają transformację technologiczną – wyjaśnia Julia Łamacz, IT Recruitment Project Manager Grafton Recruitment.

Choć w obszarze wsparcia IT obserwuje się spadek rekrutacji, w wielu innych działach firm zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się powyżej średniej dotyczącej wszystkich stanowisk

Choć w obszarze wsparcia IT obserwuje się spadek rekrutacji, w wielu innych działach firm zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się powyżej średniej dotyczącej wszystkich stanowisk. Najwyższy wskaźnik popytu odnotowano w obszarze logistyki (1,09), sprzedaży (1,05) oraz obsługi klienta (1,01). Nieco niższy, ale nadal umiarkowany popyt utrzymuje się w obszarach takich jak marketing (0,82), administracja i zakupy (0,75) czy dział finansowy (0,73), przy czym jest znacząco niższy w przypadku takich specjalizacji, jak podatki (0,57) i audyt (0,47). Podobny trend widoczny jest w HR (0,63) czy PR (0,54).

Dane jasno pokazują, że w minionym roku firmy koncentrowały się na działaniach operacyjnych, aktywnościach bezpośrednio związanych ze sprzedażą czy obsługą klienta, co przełożyło się na skalę rekrutacji. W przypadku pozostałych działów, nawet tak istotnych jak finanse czy marketing, dynamika zatrudnienia była niższa. Wynika to nie tylko z presji na efektywność i optymalizacji kosztów, ale także ze specyfiki konkretnych działów, automatyzacji procesów i zadań w tych działach czy skali wcześniejszych rekrutacji – tłumaczy Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

Kompetencje na wagę zatrudnienia

W działach wsparcia IT największym zainteresowaniem cieszą się obecnie kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem, systemami ERP, automatyzacją procesów oraz Business Intelligence. To właśnie te obszary są dziś fundamentem sprawnego i bezpiecznego działania organizacji, szczególnie w kontekście rosnącej złożoności środowiska technologicznego.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę technologiczną z kompetencjami analitycznymi oraz umiejętnością wdrażania nowoczesnych narzędzi automatyzujących procesy biznesowe. Obok twardych umiejętności technicznych na znaczeniu zyskują także kompetencje miękkie, umożliwiające efektywną współpracę z biznesem. To one coraz częściej wpływają na decyzje o wyborze odpowiedniej osoby, w szczególności w warunkach wysokiej konkurencji na rynku kandydata.

– Obserwujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów w obszarach bezpośrednio wspierających transformację cyfrową – zwłaszcza tam, gdzie technologie muszą łączyć się z bezpieczeństwem, analityką i skalowalnością procesów. Kandydaci mający takie kompetencje należą dziś do najbardziej poszukiwanych na rynku – dodaje Julia Łamacz, IT Recruitment Project Manager Grafton Recruitment.

Wynagrodzenia w działach wsparcia IT

W 2025 roku poziom wynagrodzeń w działach IT firm pozostał stosunkowo stabilny względem roku poprzedniego, a rozpiętość stawek różniła się w zależności od lokalizacji, poziomu stanowiska oraz oczekiwanego stopnia specjalizacji technicznej. Najwyższe wynagrodzenia tradycyjnie oferowano w Warszawie, która koncentruje największą liczbę centrów IT oraz globalnych struktur wsparcia.

Ważne

I tak specjaliści service desk w stolicy mogli w 2025 roku liczyć na wynagrodzenie w przedziale 7 000 - 9 500 zł brutto, podczas gdy w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu dolna granica widełek wynosiła 5 800 - 6 000 zł. Różnice były jeszcze wyraźniejsze na bardziej specjalistycznych stanowiskach: pracujący w trzeciej linii wsparcia w Warszawie zarabiali 17 000 - 23 000 zł, a w Krakowie i Wrocławiu - od 10 000 do 16 000 zł. Z kolei managerowie działu wsparcia technicznego w stolicy otrzymywali pensję rzędu 22 000 - 30 000 zł, natomiast w Katowicach 16 000 - 21 000 zł.

Jeszcze większy zakres widełek płacowych dotyczył ról eksperckich. Konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa w Warszawie mogli liczyć na oferty na poziomie 26 000 - 32 000 zł, a w Krakowie i Poznaniu do 28 000 zł. Najwyższe stawki dotyczyły stanowiska Chief Technology Officer (CTO) – w Warszawie widełki wynosiły 33 000 - 54 000 zł, natomiast w innych lokalizacjach górna granica rzadko przekraczała 40 000 zł. Różnice regionalne wynikają nie tylko z kosztów życia i konkurencyjności lokalnych rynków pracy, ale również ze skali operacji technologicznych.

Jak wzrosły wynagrodzenia w 2025 roku?

Analiza średnich wzrostów stawek w firmowych działach wsparcia IT pokazuje wyraźne zróżnicowanie dynamiki zmian wynagrodzeń. Najwyższe podwyżki odnotowano w rolach menedżerskich i strategicznych – na stanowisku managerów wsparcia technicznego wyniosły one +15,5%, natomiast w przypadku konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa i CTO sięgnęły odpowiednio +14,3% oraz +12,5%. Znaczny wzrost stawek objął również konsultantów SAP i wyniósł +8,1% oraz specjalistów drugiej (+9,3%) oraz trzeciej (+11,4%) linii wsparcia. Najniższe podwyżki – w przedziale od +3,4% do +5,4% – dotyczyły stanowisk o większej dostępności kandydatów, m.in. inżynierów ds. sieci, administratorów systemów oraz specjalistów service desk.

– Wzrosty stawek w działach IT w 2025 roku były odzwierciedleniem rosnącej wartości specjalistycznych umiejętności oraz ograniczonej dostępności części kompetencji na rynku. Największe podwyżki objęły stanowiska związane z bezpieczeństwem, zaawansowanym wsparciem technicznym oraz zarządzaniem zespołami IT, jednak cały sektor nadal pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem poziomu wynagrodzeń– dodaje Julia Łamacz, IT Recruitment Project Manager Grafton Recruitment.

O raporcie: „Raport wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment został opracowany na podstawie danych ogłoszeniowych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracowników. Analiza objęła 4 975 256 ogłoszeń o pracę pochodzących z jednego z popularnych serwisów rekrutacyjnych w Polsce. Z tego zbioru wyodrębniono 1 414 836 ofert dotyczących sektora prywatnego. Po procesie deduplikacji, mającym na celu usunięcie powtarzających się rekordów, końcowa liczba unikalnych ogłoszeń wyniosła 637 793. Do badania włączono stanowiska ujęte w siatkach wynagrodzeń Grafton Recruitment.

Źródło: Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com.

