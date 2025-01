Senior+ i maksymalnie 2333 zł. W 2025 r. ma wejść dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób, które ukończyły 50. rok życia, a nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

Co zyskają pracownicy a co pracodawcy? W 2025 r. ma wejść dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób, które ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Ma być zawierana specjalna umowa na dofinansowanie wynagrodzenia, ale z kim i co ma zawierać? To będą rewolucyjne zmiany na polskim rynku pracy, bo zmieniają się przepisy po 21 latach.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników 50+

To będzie jeden ważniejszych aktów prawny w 2025 r., jeżeli uda się go jeszcze w tym roku uchwalić. Szanse są spore, bo projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (druk nr 948, dalej: projekt) został przyjęty przez rząd 24 grudnia 2024 r., a skierowany do Sejmu 7 stycznia 2025 r. W dniu 9 stycznia 2025 r. skierowano projekt do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt dot. wielu zmian na polskim rynku, ale przede wszystkim ma na celu zastąpienie obowiązującej dotychczas, już ponad 20 lat, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak podkreśla sam projektodawca w uzasadnieniu: "Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji instytucji rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenie umiejętności kadr gospodarki. Reforma została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy. Głównym celem regulacji jest dostosowanie działań publicznych służb zatrudnienia do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy.".

Umowa na dofinansowanie wynagrodzenia. Z kim i co ma zawierać?

Według aktualnego brzmienia projektu to starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika. Ale jakiego? Chodzi o to, że musi to dotyczyć skierowanego:

bezrobotnego , który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny,

, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny

– o ile nie był on zatrudniony lub nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy, bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Celem tych działań jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w Polsce, przede wszystkim na miejscach pracy wysokiej jakości oraz dostosowanie potencjału kadrowego Polski do potrzeb gospodarki, przechodzącej zmiany strukturalne wynikające z postępu technologicznego i cyfrowego, transformacji energetycznej i procesów demograficznych. Jak wiemy osoby starsze, szczególnie w wieku przede emerytalnym jak i nawet na emeryturze, kiedy to muszą jeszcze dorabiać, mają ogromne problemy na polskim rynku pracy. Ma miejsce w stosunku do nich ageizm, dyskryminacja ze względu na wiek, wiek starczy.

Przez ile przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego , który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny;

– w przypadku zatrudnienia , który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny; 1 miesiąca – w przypadku zatrudnienia osoby, poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Ale co ważne to dofinansowanie może być przyznane wielokrotnie.

Ile dofinansowania do zatrudnienia w 2025 r.?

Według aktualniej propozycji brzmienia przepisów, wychodzi na to, że w 2025 r. dofinansowanie wynagrodzenia przysługiwałoby w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, zatem nie więcej niż połowa z 4666 zł, zatem maksymalnie do 2333 zł, za każdego zatrudnionego bezrobotnego albo poszukującego pracy.

Obowiązek dalszego zatrudniania

Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudniania emeryta przez okres 1 miesiąca – w przypadku poszukującego pracy, albo 6 miesięcy – w przypadku bezrobotnego. Ważne jest to, że ze wsparcia w zatrudnianiu seniorów nie będzie mógł skorzystać pracodawca, u którego senior był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako poszukujący pracy. Takie legislacyjne zabezpieczenia mają na celu uniknięcia "kreatywnych" przedsiębiorców i wykorzystania kruczków prawnych, zatem ma to na celu ograniczenie ryzyka ewentualnych nadużyć prawnych, co do możliwości uzyskania dofinansowania z powiatowych urzędów pracy przez przedsiębiorców za zatrudnienie seniora. Z uwagi na trudną sytuację materialną osób starszych, wsparcie będzie mogło być kierowane także do osób z ustalonym prawem do emerytury czy renty.

Zwrot środków

W przypadku niewywiązania się z warunków umownych oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;