Dofinansowanie wynagrodzeń - tarcza 9.0

Tarcza 9.0 – dofinansowanie wynagrodzeń

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wprowadza szereg zmian dotyczących wsparcia, udzielanego przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jeżeli chodzi o dotację i dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga), przyznawane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, zmiany zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń - świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga)

Nowe rozporządzenie wprowadza ponowną możliwość skorzystania ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, opisanego w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. w art. 15gga. O wsparcie będzie można się starać po raz drugi, pod warunkiem że będzie ono obejmowało inne miesiące. Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w lutym na luty, marzec, kwiecień, ponowny wniosek będzie mógł złożyć dopiero w maju, na maj, czerwiec, lipiec lub w czerwcu na czerwiec, lipiec, sierpień. Ma tu zastosowanie zapis ze specustawy z dnia 2 marca 2020 r. z art. 15gga, który stanowi, że przedsiębiorca składa oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy - do kiedy wnioski?

Do 30 czerwca 2021 r. wnioski (VIA-WOMPP) można składać za pośrednictwem modułu praca.gov.pl.

Dofinansowanie wynagrodzeń - dla kogo, kody PKD

Wnioski te mogą składać przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza (prowadzona w dniu 31 marca 2021 r.) jest oznaczona jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy - jaki przychód?

Przedsiębiorcy deklarują, że przychód z ich działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy 9.0 - jakie miesiące?

Wniosek złożony w czerwcu może objąć 3 miesiące, a więc czerwiec, lipiec i sierpień.

Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia z urzędów pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524