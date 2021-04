Tarcza 9.0 – dla kogo, pkd, kiedy

Tarcza 9.0 - kiedy?

Tarcza 9.0 ma objąć wszystkie branże (kody PKD) z Tarczy 8.0 i dodatkowo m.in. branżę beauty. Salony kosmetyczne, salony urody i fryzjerzy zostali zamknięci od 27 marca 2021 r. Wcześniej w wyniku III fali COVID-19 zamknięto także inne branże, takie jak: sport, fitness, hotelarstwo czy handel w galeriach. W związku z obostrzeniami z końca marca, które zostały przedłużone do 18 kwietnia i mogą zostać wydłużone ponownie, wsparcie z tarczy antykryzysowej należy przyznać także branży beauty. Tarcza 9.0 stanowi więc niejako kontynuację Tarczy 8.0, z tym że dodaje się nowe kody PKD. Instrumenty wsparcia pozostają te same: zwolnienie z ZUS, postojowe, dotacja 5000 zł i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w kwocie 2000 zł. Tarcza zostanie przedłużona na marzec i kwiecień mocą rozporządzenia Rady Ministrów. Rozporządzenie powinno pojawić się w tym tygodniu (12-18 kwietnia 2021 r.).

Więcej informacji o Tarczy 8.0:

Zwolnienie z ZUS

Postojowe

Dotacja 5000 zł i dofinansowanie wynagrodzeń

Tarcza 9.0 – dla kogo?

Tarcza 9.0 skierowana jest do branż zamkniętych z powodu COVID w marcu i kwietniu 2021 r. Do form pomocy przyznawanych na mocy tarczy antykryzysowej mają być dodane kolejne kody PKD. Będzie to podobno kilkanaście nowych kodów określających sprzedaż detaliczną komputerów, sprzętów telekomunikacyjnych, audiowizualnych, wyrobów tekstylnych, metalowych, farb, szkła, dywanów, pokryć ściennych, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, oświetlenia, sprzętu sportowego, gier, zabawek, kosmetyków, zegarków, biżuterii, pasażerski transport lotniczy, fryzjerstwo i inne usługi kosmetyczne.

Celem jest zapewnienie płynności finansowej dla firm z branż najbardziej poszkodowanych wprowadzonym reżimem sanitarnym i obostrzeniami w skutek III fali pandemii. Jako ostatni zamknięci zostali: fryzjerzy, salony kosmetyczne, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe, budowlane.

Tarcza 9.0 – kody PKD

Nowe kody PKD dodane do Tarczy 9.0:

47.4Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.4Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.4Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 454.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Tarcza 9.0 – marzec, kwiecień 2021

Rada Ministrów wciąż pracuje nad rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w Tarczy 8.0. Nieznane są więc jeszcze warunki przyznania wsparcia. Można jednak domniemywać, że będą analogiczne do warunków z Tarczy 8.0.

Zwolnienie z ZUS obejmie miesiące marzec i kwiecień. Zapewne uprawnione podmioty, których kody PKD będą wymienione w Tarczy 9.0 będą musiały wykazać się spadkiem przychodów co najmniej o 40% w stosunku do poprzednich miesięcy lub miesięcy analogicznych w roku poprzednim. Podobne wymagania mogą obowiązywać w przypadku postojowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w kwocie 2000 zł obejmie kolejne 3 miesiące.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 - Tarcza 8.0 (Dz.U z 2021 r. poz. 371)