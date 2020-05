Do 31 maja 2020 r. należy przekazać I ratę odpisu na zfśs

Podmioty zobowiązane do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2020 r., tj.:

jednostki budżetowe bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,

pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy - na wniosek organizacji związkowej,

przekazują odpisy na działalność funduszu, co do zasady, w dwóch ratach i terminach:

do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,

do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów - byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby środki na fundusz zostały przekazane przez pracodawcę w jednej wpłacie (przelewie). Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 31 maja, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok SN z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54). W 2020 r. 31 maja przypada w niedzielę. Nie zmienia to jednak terminu przekazania przez pracodawcę odpisu na fundusz, gdyż dochodzi wyłącznie do przesunięcia środków pieniężnych na odrębny rachunek, którego administratorem jest pracodawca.

Wysokość wpłaty na fundusz

Wysokość wpłaty na fundusz ustala się na podstawie przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych u pracodawcy. Należy w niej uwzględnić wyłącznie pracowników (zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy), pomijając osoby wykonujące pracę na innej podstawie, np. zleceniobiorców czy współpracujące osoby samozatrudnione.

Po zakończeniu roku planowany stan zatrudnienia w danym roku wymaga skorygowania do rzeczywistego stanu przeciętnej liczby zatrudnionych i jednocześnie skorygowania dokonywanych wpłat na fundusz. Pracodawca ma możliwość bieżącej korekty stanu zatrudnienia, np. podczas dokonywania przelewu kolejnych rat.

W 2020 r. odpisu na zfśs (zarówno podstawowego, jak i fakultatywnego) dokonuje się od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2018 r., tj. od kwoty 4134,02 zł. Jest to nowa kwota bazowa obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs w 2020 r.

Osoba, na którą jest dokonywany odpis Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) 1550,26 zł na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) 2067,01 zł na jednego pracownika młodocianego: w pierwszym roku nauki (5%) w drugim roku nauki (6%) w trzecim roku nauki (7%) 206,70 zł 248,04 zł 289,38 zł Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie Zwiększenie odpisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 258,38 zł Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie Zwiększenie funduszu na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 258,38 zł na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę 310,05 zł

